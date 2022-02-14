https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/tsik-zaregistriroval-esche-26-kandidatov-v-deputaty-narodnogo-sobraniya-1037587036.html

ЦИК зарегистрировал еще 26 кандидатов в депутаты Народного Собрания

ЦИК зарегистрировал еще 26 кандидатов в депутаты Народного Собрания

Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T20:25+0300

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СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала еще 26 кандидатов в депутаты Народного Собрания в понедельник 14 февраля.Рассмотрев представленные документы, ЦИК зарегистрировал следующих кандидатов:Избирательный округ №1 (Новый район)Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)Избирательный округ №4 (Северный)Избирательный округ №6 (Центральный)Избирательный округ №8 (Маякский)Избирательный округ №9 (Восточный)Избирательный округ №11 (Бзыпский)Избирательный округ №12 (Гагрский)Избирательный округ №13 (Гагрский городской)Избирательный округ №16 (Дурипшский)Избирательный округ №17 (Лыхнынский)Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)Избирательный округ №21 (Новоафонский)Избирательный округ №24 (Пшапский)Избирательный округ №26 (Драндский)Избирательный округ №27 (Баслахуский)Избирательный округ №29 (Члоуский)Избирательный округ №31 (Кындыгский)Избирательный округ №32 (Очамчырский)Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)Избирательный округ №35 (Галский)Ранее, 10 февраля, ЦИК зарегистрировал 83 кандидата в депутаты Парламента. Со списком всех представленных претендентов и картой округов можно ознакомиться здесь.Всего было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет. Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/pretendenty-v-kandidaty-kto-stremitsya-popast-v-parlament-abkhazii-1037521645.html

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цик абхазии, выборы, народное собрание абхазии, новости, депутаты