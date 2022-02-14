ЦИК зарегистрировал еще 26 кандидатов в депутаты Народного Собрания
20:25 14.02.2022 (обновлено: 20:34 14.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.
СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала еще 26 кандидатов в депутаты Народного Собрания в понедельник 14 февраля.
Рассмотрев представленные документы, ЦИК зарегистрировал следующих кандидатов:
Избирательный округ №1 (Новый район)
Квициния Гунда Сергеевна
Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)
Дгебия Саид Тариелович
Избирательный округ №4 (Северный)
Чхеидзе Давид Гурамович
Асабуа Аляс Борисович
Избирательный округ №6 (Центральный)
Тужба Константин Андреевич
Асландзия Алхас Отарович
Избирательный округ №8 (Маякский)
Нармания Наур Геннадьевич
Избирательный округ №9 (Восточный)
Пилия Давид Чичович
Избирательный округ №11 (Бзыпский)
Анкваб Артур Миродович
Конджария Евгений Антипович
Избирательный округ №12 (Гагрский)
Аршба Астамур Борисович
Избирательный округ №13 (Гагрский городской)
Барциц Алхас Валикович
Избирательный округ №16 (Дурипшский)
Чедия Замир Автондилович
Джугелия Астамур Вячеславович
Избирательный округ №17 (Лыхнынский)
Кобахия Фарид Мизанович
Избирательный округ №19 (Гудаутский городской второй)
Хагба Алхас Эсметович
Избирательный округ №21 (Новоафонский)
Бутба Мадина Налиевна
Избирательный округ №24 (Пшапский)
Такмазян Хачик Мигранович
Избирательный округ №26 (Драндский)
Чачхалия Елена Зауровна
Избирательный округ №27 (Баслахуский)
Лацужба Григорий Станиславович
Избирательный округ №29 (Члоуский)
Тарба Астамур Адикович
Избирательный округ №31 (Кындыгский)
Кокая Гарри Гурамович
Избирательный округ №32 (Очамчырский)
Цвижба Милана Беслановна
Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)
Кмузов Аслан Борисович
Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)
Кварчия Абесалом Алексеевич
Избирательный округ №35 (Галский)
Сакания Лаша Нодариевич
Ранее, 10 февраля, ЦИК зарегистрировал 83 кандидата в депутаты Парламента. Со списком всех представленных претендентов и картой округов можно ознакомиться здесь.
Всего было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.
Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, в день голосования Абхазия будет разделена на 35 избирательных округов. Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет.
Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.