https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/uchenyy-nazvala-zony-naibolee-podverzhennye-zemletryaseniyam-1037582478.html

Ученый назвала зоны, наиболее подверженные землетрясениям в Абхазии

Ученый назвала зоны, наиболее подверженные землетрясениям в Абхазии

Ночью 13 февраля в Закавказье произошло землетрясение магнитудой 5,4, толчки почувствовали жители Армении, Азербайджана, Грузии и Абхазии. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T16:35+0300

2022-02-14T16:35+0300

2022-02-14T17:15+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Абхазия не застрахована от землетрясений, заявила в интервью радио Sputnik начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба.Она напомнила, что одно из достопримечательностей республики – озеро Рица, оно образовалось именно вследствие тектонических процессов.При этом она добавила, что на территории республики ощущаются толчки, если даже землетрясения происходят за пределами страны."Землетрясения в Абхазии случаются каждый год, однако они не превышают трех баллов. Поэтому люди в основном не ощущают такую магнитуду. Абхазия расположена у подножья Кавказских гор, которые считаются молодыми горами, это означает, что когда они растут, происходят тектонические сдвиги, но в Абхазии, как я уже говорила, землетрясения не превышают двух-трех баллов", – заметила ученый.Асида Ахсалба рассказала, что научные данные о сейсмических процессах в республике Институт экологии получает по запросу от ученых Краснодарского края. Данные российских коллег сравнивают с результатами работ, выполненных в республике, что дает возможность получить объективную картину.Что касается землетрясения в Армении, которое произошло 13 февраля, то оно ощущалось в том числе в Абхазии, так как случилось оно на архипелаге Кавказских гор, связывающая несколько стран, добавила Ахсалба.Эпицентр землетрясения располагался в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались во всех районах Еревана, а также в Гюмри и Ванадзоре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220213/zemletryasenie-magnitudoy-54-proizoshlo-v-armenii-u-granitsy-s-gruziey-1037570960.html

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земля, стихии, новости, землетрясение