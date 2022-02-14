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Удар рылом: один день из жизни кабанихи Карантинки из Ачандары
Удар рылом: один день из жизни кабанихи Карантинки из Ачандары
Самку кабана по кличке Карантинка приютила семья Кварчелия из села Ачандара Гудаутского района два года назад. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T17:10+0300
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Житель села Ачандара Игорь Кварчелия два года назад встретил в горах отбившегося от стада детеныша кабана. Ему на тот момент было около двух месяцев, дикая свинья была напугана и истощена.Игорь не бросил животное на произвол судьбы и забрал его к себе. Выхаживали "малыша" всей семьей. Первое время кормили молоком с хлебом. Дали прозвище Карантинка, так как кабаниха нашлась в период начала пандемии коронавируса.За два года Карантинка выросла и окрепла. Сейчас она весит около 45 килограммов. Аппетит у нее отменный. Любит фрукты, овощи, ягоды, желуди и молоко. Самка кабана уже привыкла к хозяевам и жизни вне дикой природы. Она вместе с Игорем и другими членами его семьи гуляет по саду и двору.Кабаниха отличается покладистым характером, но не очень любит посторонних и начинает вести себя взволнованно, когда кто-то приходит в гости. Некоторые черты такого характера на себе испытал корреспондент Sputnik, которого Карантинка ударила рылом, когда он кормил ее из миски.Содержать в неволе дикого кабана непросто, говорит Игорь Кварчелия, который нашел Карантинку в горах. Животное требует больше свободы и внимания, чем они могут ему дать. Поэтому Игорь подумывает отдать питомца в парк львов "Прайд" в селе Аацы, если там пообещают хорошо о нем заботиться.Подробнее об этом читайте здесь:
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Удар рылом: один день из жизни кабанихи Карантинки в селе Ачандара
Удар рылом: один день из жизни кабанихи Карантинки в селе Ачандара
2022-02-14T17:10+0300
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Удар рылом: один день из жизни кабанихи Карантинки из Ачандары
17:10 14.02.2022 (обновлено: 17:31 14.02.2022) Подписаться на
Самку кабана по кличке Карантинка приютила семья Кварчелия из села Ачандара Гудаутского района два года назад.
Житель села Ачандара Игорь Кварчелия два года назад встретил в горах отбившегося от стада детеныша кабана. Ему на тот момент было около двух месяцев, дикая свинья была напугана и истощена.
Игорь не бросил животное на произвол судьбы и забрал его к себе. Выхаживали "малыша" всей семьей. Первое время кормили молоком с хлебом. Дали прозвище Карантинка, так как кабаниха нашлась в период начала пандемии коронавируса.
За два года Карантинка выросла и окрепла. Сейчас она весит около 45 килограммов. Аппетит у нее отменный. Любит фрукты, овощи, ягоды, желуди и молоко. Самка кабана уже привыкла к хозяевам и жизни вне дикой природы. Она вместе с Игорем и другими членами его семьи гуляет по саду и двору.
Кабаниха отличается покладистым характером, но не очень любит посторонних и начинает вести себя взволнованно, когда кто-то приходит в гости. Некоторые черты такого характера на себе испытал корреспондент Sputnik, которого Карантинка ударила рылом, когда он кормил ее из миски.
Содержать в неволе дикого кабана непросто, говорит Игорь Кварчелия, который нашел Карантинку в горах. Животное требует больше свободы и внимания, чем они могут ему дать. Поэтому Игорь подумывает отдать питомца в парк львов "Прайд" в селе Аацы, если там пообещают хорошо о нем заботиться.
Подробнее об этом читайте здесь: