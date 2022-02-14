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Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом обстановки в мире
Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом обстановки в мире
Основные контуры новой внешнеполитической концепции России рассматривались на заседании Совбеза на прошлой неделе. 14.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-14T08:45+0300
2022-02-14T08:45+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учетом нынешней обстановки в мире, ситуация не статична, об этом заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, но ищет возможности для расширения взаимодействия только там, где есть взаимность.Кроме того, пресс-секретарь российского президента с сожалением отметил, что европейские страны продолжают следовать установкам США, даже когда это идет вразрез с их интересами. Он выразил надежду, что в ЕС все-таки поставят в приоритет свое желание стать более суверенными во внешнеполитических вопросах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/v-kremle-rasskazali-o-telefonnom-razgovore-putina-i-baydena-1037558899.html
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россия, внешняя политика, новости, дмитрий песков, сша, нато, европа
Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом обстановки в мире
08:45 14.02.2022 (обновлено: 11:09 14.02.2022) Подписаться на
Основные контуры новой внешнеполитической концепции России рассматривались на заседании Совбеза на прошлой неделе.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik.
Внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учетом нынешней обстановки в мире, ситуация не статична, об этом заявил РИА Новости
представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны", – сказал он.
По словам Пескова, Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, но ищет возможности для расширения взаимодействия только там, где есть взаимность.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента с сожалением отметил, что европейские страны продолжают следовать установкам США, даже когда это идет вразрез с их интересами. Он выразил надежду, что в ЕС все-таки поставят в приоритет свое желание стать более суверенными во внешнеполитических вопросах.