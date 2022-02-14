https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/vneshnepoliticheskuyu-kontseptsiyu-rossii-dorabotayut-s-uchetom-obstanovki-v-mire-1037571977.html

Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом обстановки в мире

Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом обстановки в мире

Основные контуры новой внешнеполитической концепции России рассматривались на заседании Совбеза на прошлой неделе. 14.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-14T08:45+0300

2022-02-14T08:45+0300

2022-02-14T11:09+0300

россия

внешняя политика

новости

дмитрий песков

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Внешнеполитическая концепция России будет дорабатываться с учетом нынешней обстановки в мире, ситуация не статична, об этом заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, Россия заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, включая США и Европу, но ищет возможности для расширения взаимодействия только там, где есть взаимность.Кроме того, пресс-секретарь российского президента с сожалением отметил, что европейские страны продолжают следовать установкам США, даже когда это идет вразрез с их интересами. Он выразил надежду, что в ЕС все-таки поставят в приоритет свое желание стать более суверенными во внешнеполитических вопросах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/v-kremle-rasskazali-o-telefonnom-razgovore-putina-i-baydena-1037558899.html

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россия, внешняя политика, новости, дмитрий песков, сша, нато, европа