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Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T18:33+0300
2022-02-15T18:33+0300
2022-02-15T18:33+0300
в абхазии
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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. В среду, 16 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +8°С. Волнение морской воды,слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 февраля
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. В среду, 16 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды,слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.