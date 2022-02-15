https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-16-fevralya-1037603103.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием юго-западного отрога Сибирского антициклона. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T18:33+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. В среду, 16 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +8°С. Волнение морской воды,слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости