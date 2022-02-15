https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/putin-nazval-genotsidom-proiskhodyaschee-na-donbasse-1037603901.html

Путин назвал геноцидом происходящее на Донбассе

Путин назвал геноцидом происходящее на Донбассе

В Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T19:24+0300

2022-02-15T19:24+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Во время пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров на высшем уровне Владимир Путин назвал происходящее на Донбассе геноцидом, сообщает РИА Новости. Отвечая на вопросы журналистов, президент России напомнил, что люди его поколения уже были свидетелями войны на территории Европы, которая была развязана военным блоком НАТО против Югославии. Олаф Шольц в свою очередь заметил, что нынешняя ситуация на Украине значительно отличается от приведенного примера, так как в Югославии существовала угроза геноцида. Также президент России добавил, что на Украине массово нарушаются права человека и существует дискриминация русскоязычного населения. Говоря о проекте Государственной Думы по признанию Донецкой и Луганской народных республик, Владимир Путин подчеркнул, что депутаты парламента ориентируются на мнение избирателей, а подавляющее большинство людей в России сочувствует жителям Донбасса и надеется, что ситуация для них изменится в лучшую сторону. Олаф Шольц же назвал возможное признание суверенитета народных республик "политической катастрофой" и нарушением Минских соглашений.По словам обоих политиков, их цель - это недопущение новой войны в Европе. Но, признавая нынешний кризис самым тяжелым за многие десятилетия, они придерживаются разных взглядов на пути его разрешения.Канцлер Германии заметил, что в условиях, когда позиции Запада и России по гарантиям безопасности расходятся, диалог между сторонами имеет ключевое значение. В дальнейшем внешнеполитические усилия России будут направлены на урегулирование вопросов безопасности в Европе и рассмотрение предложений Москвы в комплексе, без отрыва от тех, что находятся для российской стороны в приоритете.

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