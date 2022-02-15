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Госдума направит Путину проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Госдума направит Путину проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Проект включает в себя признание независимости Донецкой и Луганской республик и переговоры с их руководством о создании правовой основы межгосударственных... 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T16:00+0300

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Депутаты Государственной Думы России проголосовали за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, который напрямую направится на рассмотрение Владимира Путина, сообщает РИА Новости. Документ был выдвинут на рейтинговое голосование, на котором набрал наибольшее количество голосов. Парламентарии рассматривали проекты постановлений, предложенные партиями КПРФ и "Единая Россия". Первый вариант предлагал направить проект сразу президенту, второй предполагал консультацию с Министерством иностранных дел. За проект, предложенный Коммунистической партией, проголосовал 351 депутат, против выступили 16 человек, а один воздержался. За проект Единой России выступило 310 депутатов. В результате голосования был выбран вариант, в соответствии с которым документы будут незамедлительно направлены Владимиру Путину.Володин заметил также , что игнорирование Киевом Минских соглашений ставит под угрозу жизни граждан России и соотечественников, проживающих на Донбассе.По заявлению руководителя комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрея Климова, обращение к президенту не подразумевает "вторжения" куда-либо, оно отражает мнения большой части россиян. Климов отметил, что сам по себе документ законом не является, и представляет из себя лишь обращение к президенту, чтобы тот в рамках своих полномочий принял то или иное решение.По мнению Москвы, действия западных стран, включающие в себя поставку Украине вооружений и военных инструкторов, приводят к дестабилизации обстановки в регионе.

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