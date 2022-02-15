https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/rossiyskie-artilleristy-unichtozhili-uslovnogo-protivnika-v-gorakh-abkhazii-1037600388.html

Российские артиллеристы уничтожили условного противника в горах Абхазии

Российские артиллеристы уничтожили условного противника в горах Абхазии

В учении приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T16:31+0300

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СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Военнослужащие артиллерийских подразделений Южного военного округа Минобороны России в Абхазии выполнили боевые стрельбы из модернизированных САУ "Акация", сообщает пресс-служба соединения.В рамках плановых тактических учений артиллеристы выполнили стрельбы, уничтожив в горах специальные мишени, имитирующие бронетехнику условного противника.Цели поражались артиллерийским дивизионом модернизованных 152-миллиметровых самоходных артиллерийских гаубиц (САУ) "Акация". Расчеты выполнили огневые задачи с открытых позиций, уничтожив противника.Учения прошли на танкоопасных рубежах и направлениях в горах, военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении до 15 километров.Также артиллеристы отработали противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы, выполнив фортификационные мероприятия по оборудованию огневых позиций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/razvedchiki-yuvo-v-abkhazii-gotovyatsya-k-mezhdunarodnym-armeyskim-igram-armi-2022-1037229077.html

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