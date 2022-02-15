Российские артиллеристы уничтожили условного противника в горах Абхазии
16:31 15.02.2022 (обновлено: 16:34 15.02.2022)
© Foto / пресс-служба ЮВО Абхазии В Абхазии стартовало двусторонне ротное тактическое учение с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО
© Foto / пресс-служба ЮВО Абхазии
В учении приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.
СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Военнослужащие артиллерийских подразделений Южного военного округа Минобороны России в Абхазии выполнили боевые стрельбы из модернизированных САУ "Акация", сообщает пресс-служба соединения.
В рамках плановых тактических учений артиллеристы выполнили стрельбы, уничтожив в горах специальные мишени, имитирующие бронетехнику условного противника.
Цели поражались артиллерийским дивизионом модернизованных 152-миллиметровых самоходных артиллерийских гаубиц (САУ) "Акация". Расчеты выполнили огневые задачи с открытых позиций, уничтожив противника.
© Foto / пресс-служба ЮВО Абхазии В Абхазии стартовало двусторонне ротное тактическое учение с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО
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© Foto / пресс-служба ЮВО Абхазии
В Абхазии стартовало двусторонне ротное тактическое учение с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО
© Foto / пресс-служба ЮВО Абхазии В Абхазии стартовало двусторонне ротное тактическое учение с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО
2/2
© Foto / пресс-служба ЮВО Абхазии
В Абхазии стартовало двусторонне ротное тактическое учение с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО
1/2
© Foto / пресс-служба ЮВО Абхазии
В Абхазии стартовало двусторонне ротное тактическое учение с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО
2/2
© Foto / пресс-служба ЮВО Абхазии
В Абхазии стартовало двусторонне ротное тактическое учение с участием более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО
Учения прошли на танкоопасных рубежах и направлениях в горах, военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении до 15 километров.
Также артиллеристы отработали противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы, выполнив фортификационные мероприятия по оборудованию огневых позиций.
21 января, 10:20