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Скончался заслуженный тренер Абхазии Валентин Барцыц
Скончался заслуженный тренер Абхазии Валентин Барцыц
Валентин Барцыц стоял у истоков становления абхазской школы по вольной борьбе, тренеры, которых он собрал, подготовили и воспитали десятки чемпионов. 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T15:45+0300
2022-02-15T15:45+0300
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. На 88-м году жизни скончался Заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазской АССР, Заслуженный тренер и почетный мастер спорта Абхазии по классической борьбе, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Валентин Барцыц. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.Валентин Барцыц с 1956 года работал тренером сухумской ДЮСШ по классической борьбе, подготовил плеяду чемпионов и призеров Абхазии и Грузинской ССР. В 1973 году Барцыц был назначен директором ДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики. Он провел большую работу по укомплектованию тренерского состава, созданию условий для развития спорта, строительства спортивных залов и открытия филиалов в городах и районах Абхазии, что позволило преобразовать школу из городской в республиканскую, пишет Госкомспорта. Под руководством Валентина Барцыц школа стала одной из лучших не только в Абхазии, но и в СССР. Тренеры школы подготовили чемпионов и призеров Советского Союза, Европы, мира и Олимпийских игр. И в наши дни воспитанники школы выступают в составе сборных команд России и других стран.Валентин Барцыц родился 16 сентября 1934 года в Гагре. Окончил Сухумский государственный педагогический институт имени Горького, факультет физического воспитания. В школьные и студенческие годы с успехом занимался классической борьбой. Неоднократно становился чемпионом Абхазии и призером ГССР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210908/Yunye-bortsy-iz-Kulanyrkhua-vzyali-komplekt-medaley-na-sorevnovaniyakh-v-Stavropole-1033168699.html
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Скончался заслуженный тренер Абхазии Валентин Барцыц
15:45 15.02.2022 (обновлено: 16:16 15.02.2022) Подписаться на
Валентин Барцыц стоял у истоков становления абхазской школы по вольной борьбе, тренеры, которых он собрал, подготовили и воспитали десятки чемпионов.
СУХУМ, 15 фев – Sputnik.
На 88-м году жизни скончался Заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазской АССР, Заслуженный тренер и почетный мастер спорта Абхазии по классической борьбе, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Валентин Барцыц. Об этом сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Валентин Барцыц с 1956 года работал тренером сухумской ДЮСШ по классической борьбе, подготовил плеяду чемпионов и призеров Абхазии и Грузинской ССР. В 1973 году Барцыц был назначен директором ДЮСШ бокса, борьбы и тяжелой атлетики. Он провел большую работу по укомплектованию тренерского состава, созданию условий для развития спорта, строительства спортивных залов и открытия филиалов в городах и районах Абхазии, что позволило преобразовать школу из городской в республиканскую, пишет Госкомспорта.
Под руководством Валентина Барцыц школа стала одной из лучших не только в Абхазии, но и в СССР. Тренеры школы подготовили чемпионов и призеров Советского Союза, Европы, мира и Олимпийских игр. И в наши дни воспитанники школы выступают в составе сборных команд России и других стран.
Валентин Барцыц родился 16 сентября 1934 года в Гагре. Окончил Сухумский государственный педагогический институт имени Горького, факультет физического воспитания.
В школьные и студенческие годы с успехом занимался классической борьбой. Неоднократно становился чемпионом Абхазии и призером ГССР.