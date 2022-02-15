https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/valieva-zayavila-chto-emotsionalno-ustala-iz-za-doping-skandala-na-olimpiade-1037591062.html

Валиева заявила, что эмоционально устала из-за допинг-скандала на Олимпиаде

Валиева заявила, что эмоционально устала из-за допинг-скандала на Олимпиаде

Накануне 15-летняя российская фигуристка вышла на тренировку впервые с тех пор, как разгорелся допинг-скандал вокруг нее. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала ситуацию, возникшую в связи с ее положительной допинг-пробой на Олимпиаде в Пекине.Девушка сказала, что эмоционально устала из-за разгоревшегося скандала.Она добавила, что просидела семь часов на слушаниях CAS, перерыв был всего раз, на 20 минут.Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (СAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), допустил Валиеву до личного турнира Игр в Пекине. Однако МОК заявил, что в случае попадания Валиевой на пьедестал церемония награждения проводиться не будет.Первый день соревнований в женском одиночном катании пройдет на Олимпийских играх во вторник.Олимпийский комитет России призвал провести полное, детальное расследование ситуации и обратил внимание на то, что сроки исследования пробы не были соблюдены. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя случай с Валиевой, подчеркнула, что Спортивный арбитраж правильно разобрался в ситуации, допустив спортсменку до индивидуальных соревнований. По ее словам, всем очевидно, что девочка не виновата. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поддержал Валиеву и пожелал ей выиграть Олимпиаду.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/figuristka-valieva-dopuschena-k-uchastiyu-v-lichnom-turnire-olimpiady-v-pekine-1037572548.html

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