https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/verkhovnyy-sud-doprosil-novykh-svideteley-po-delu-o-troynom-ubiystve-1037602197.html

Верховный суд допросил новых свидетелей по делу о тройном убийстве

Верховный суд допросил новых свидетелей по делу о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 15 февраля. 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T18:27+0300

2022-02-15T18:27+0300

2022-02-15T18:27+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikГде был Ахалая?На суде был допрошен бывший начальник Государственной службы охраны Отар Берзения. Он был непосредственным начальником обвиняемого Дато Ахалая, который в 2019 году работал в личной охране президента.По словам Берзения, о случившейся на набережной Махаджиров перестрелке 22 ноября он узнал от оперативного дежурного. Берзения тут же доложил президенту Раулю Хаджимба, который, услышав о новости, попросил, чтобы за ним приехали домой.По словам свидетеля, он лично поехал за президентом, к администрации кортеж приехал в сопровождении двух машин, в которых были охранники президента.Берзения рассказал, что дал поручение оперативному дежурному вызвать на работу из-за чрезвычайной ситуации всех сотрудников ГСО, но лично Дато Ахалая он не видел, прибыл ли он, не знает.На работу приехал и сотрудник ГСО Аляс Кишмария, который работал в одной смене с Дато Ахалая. Он отметил, что не помнит, кто ему позвонил с просьбой выйти на службу, причину вызова не объяснили."Наверное, всем ребятам позвонили, но я никому не звонил, не предупреждал", - сказал он.Взяв служебную машину в гараже, Кишмария приехал к администрации, куда уже прибыл президент. Кто конкретно привез Хаджимба, он не знает, вспомнить, видел ли он Ахалая на работе 22 ноября, свидетель не смог.Супруга Дато Ахалая Кама Ашхаруа рассказала, что в день убийства была дома, так как у нее были проблемы со здоровьем. По ее словам, в восемь утра супруг вышел на работу, так как это была его смена.Однако вскоре Ахалая написал жене, что возвращается домой, почему – не объяснил. Домой подозреваемый, по словам жены, вернулся примерно к 13:00. До этого Ахалая, по информации свидетельницы со слов супруга, завтракал в городе с двоюродным братом Ахрой Джопуа (он и Демур Ахалая обвиняются в незаконном приобретении, хранении и перевозке группой лиц по предварительному сговору огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых средств – прим. ред.)О том, что в Сухуме произошло тройное убийство, Ашхаруа узнала из социальных сетей.На вопрос адвоката Инги Габилая, почему Ашхаруа не сообщила следователям изначально на предварительном следствии о том, что ее супруг был дома, свидетель отметила, что, возможно, все детали она не вспомнила сразу, либо следователь не задал ей такого вопроса.С днем рождения!22 ноября у супруги обвиняемого Беслана Бганба Юлии Инапха был день рождения. Вечером в гости к имениннице пришли соседки.По словам одной из них, свидетельницы Эльвиры Ашуа, в гости они пришли примерно в 17:00-18:00, самого Бганба в доме не видела, но утверждать, что его не было, женщина не стала.Еще одна гостья Анжела Тхайцук вспомнила, что Инапха упомянула о том, что ее муж "только что вышел".Всем свидетельницам Габилая задала вопрос: знают ли они, что незадолго до праздника семья находилась в Москве, где Юлия и собиралась отметить именины. Соседки отметили, что не знают, из-за чего у их приятельницы изменились планы и эту тему не обсуждали.О том, что Бганба находится в розыске, соседки узнали из соцсетей, но эту тему с Инапха не обсуждали. Беслана Бганба соседи охарактеризовали с положительной стороны, отметив, что он всегда оказывал помощь, когда это было необходимо, конфликтов между ними не было.Следующее слушание по делу состоится во вторник 22 февраля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200529/Zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-na-naberezhnoy-Sukhuma-1030231247.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/sud-doprosil-ochevidtsev-prestupleniya-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1035834599.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума