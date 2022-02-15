https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/zhiteli-gagry-po-poldnya-budut-bez-sveta-v-sredu-i-chetverg-1037601456.html

Жители Гагры по полдня будут без света в среду и четверг

Жители Гагры по полдня будут без света в среду и четверг

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Жители части Гагры на несколько часов останутся без света в среду и четверг из-за ремонтных работ, следует из сообщения... 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T17:20+0300

2022-02-15T17:20+0300

2022-02-15T17:28+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

гагра

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Жители части Гагры на несколько часов останутся без света в среду и четверг из-за ремонтных работ, следует из сообщения "Черноморэнерго".Воздушная линия "Жоэквара" будет отключена 16 и 17 февраля, с 10:00 до 15:00 в связи с выводом в ремонт.Без подачи электроэнергии останутся абоненты подстанций "Гагра-1" и "Гагра-3".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/plata-za-svet-i-problemy-s-maynerami-chernomorenergo-otchitalos-o-rabote-za-2021-god-1037597073.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, гагра