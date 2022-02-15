https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/zhiteli-gagry-po-poldnya-budut-bez-sveta-v-sredu-i-chetverg-1037601456.html
Жители Гагры по полдня будут без света в среду и четверг
Жители Гагры по полдня будут без света в среду и четверг
СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Жители части Гагры на несколько часов останутся без света в среду и четверг из-за ремонтных работ, следует из сообщения... 15.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-15T17:20+0300
2022-02-15T17:20+0300
2022-02-15T17:28+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Жители части Гагры на несколько часов останутся без света в среду и четверг из-за ремонтных работ, следует из сообщения "Черноморэнерго".Воздушная линия "Жоэквара" будет отключена 16 и 17 февраля, с 10:00 до 15:00 в связи с выводом в ремонт.Без подачи электроэнергии останутся абоненты подстанций "Гагра-1" и "Гагра-3".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/plata-za-svet-i-problemy-s-maynerami-chernomorenergo-otchitalos-o-rabote-za-2021-god-1037597073.html
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проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости, гагра
Жители Гагры по полдня будут без света в среду и четверг
17:20 15.02.2022 (обновлено: 17:28 15.02.2022) Подписаться на СУХУМ, 15 фев – Sputnik.
Жители части Гагры на несколько часов останутся без света в среду и четверг из-за ремонтных работ, следует из сообщения
"Черноморэнерго".
Воздушная линия "Жоэквара" будет отключена 16 и 17 февраля, с 10:00 до 15:00 в связи с выводом в ремонт.
Без подачи электроэнергии останутся абоненты подстанций "Гагра-1" и "Гагра-3".