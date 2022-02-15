https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/plata-za-svet-i-problemy-s-maynerami-chernomorenergo-otchitalos-o-rabote-za-2021-god-1037597073.html

Плата за свет и проблемы с майнерами: "Черноморэнерго" отчиталось о работе за 2021 год

Плата за свет и проблемы с майнерами: "Черноморэнерго" отчиталось о работе за 2021 год

Алхас Чанба на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал о том, сколько средств за потребленную электроэнергию удалось собрать в 2021 году , какие проблемы... 15.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-15T14:22+0300

2022-02-15T14:22+0300

2022-02-15T15:04+0300

пресс-центр

проблемы энергетической отрасли в абхазии

черноморэнерго

новости

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Бадрак Авидзба, SputnikСобираемость за электроэнергиюВ начале пресс-конференции начальник управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба рассказал, что в 2021 году по всей Абхазии было собрано 396 миллионов 340 тысяч рублей – это оплата за 41,7% от общего объема потребленной электроэнергии.Он привел данные по собираемости и за предыдущие годы. Так, в 2019 году энергетики собрали 366 миллионов 963 тысячи рублей, что составило 54,3%. А в 2020 году было собрано 322 миллиона 114 тысяч рублей – 40,3%.По сравнению с 2020 годом наблюдается прирост потребления электроэнергии в стране – в 2021 году было потрачено более 400 миллионов киловатт-часов в сутки. Потери "Черноморэнерго" составляют порядка 500 миллионов рублей, проинформировал Чанба и добавил, что львиная доля этого объема является неучтенной, и эти неоплаченные киловатты финансовым бременем ложатся на население. Задолженность юридических и физических лиц на сегодняшний день составляет 163 миллиона 373 тысячи рублей. Чанба отметил, что при этом ситуация с коммерческими предприятиями выглядит намного лучше, чем с государственными.Что касается собираемости средств за электроэнергию в селах республики, то, по словам Алхаса Чанба, эта проблема связана с более низкой платежеспособностью сельского населения. Энергетик добавил, что президент поручил усилить работу в этом направлении, но так как январь и февраль в плане собираемости являются "депрессивными" месяцами, то судить о результатах можно будет минимум через полгода. Корректировка тарифовГоворя о существующих тарифах за электроэнергию, Алхас Чанба заметил, что даже при стопроцентной собираемости, средства не смогут покрыть расходы, которые несет "Черноморэнерго".Энергетик рассказал о готовящихся изменениях тарифной сетки для юридических лиц, коммерческих предприятий, а также для физических лиц. Что до незащищенных слоев населения, то существует идея создания некого социального пакета, который будет включать в себя лимитированный объем потребления и фазность при подключении линии электропередач. Он рассказал, что за счет "Черноморэнерго" было закуплено порядка полутора тысяч дистанционных приборов учета. Работы по их установке уже проводятся в районах Сухума. Так на улице Аргун установлено порядка 160 приборов, в районе Колоса - 36, и планируется еще 60, на Старом поселке 20 домовладений уже было обследовано на предмет проблем, которые могут помешать установке. Кроме того, Чанба добавил, что 258 приборов учета планируется установить в Гагрском районе.Как бороться с майнерамиГоворя о борьбе с незаконным майнингом криптовалюты, Алхас Чанба подчеркнул, что у "Черноморэнерго" в этом плане ограничены полномочия.Энергетик пояснил, что при обнаружении криптофермы, сотрудники организации выписывают соответствующие документы и определяют суммы, которые нужно оплатить, опираясь на среднюю нагрузку на два-три месяца. Но, по его словам, у "Черноморэнерго" нет реальных рычагов воздействия на нарушителей и взыскания с них обозначенных сумм. Электроэнергетическая отрасль Абхазии испытывает большие проблемы в связи с повышенными нагрузками на сети и изношенностью инфраструктуры. Из-за дефицита энергии при ветхости электросетей в республике запрещена деятельность по добыче криптовалют.С 21 декабря 2021 года Абхазия получает переток электроэнергии из России, им покрывается примерно две трети республики (западная часть страны), остальная территория питается от Перепадной ГЭС-1. Однако уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС упал до критического уровня, станция вынуждена работать только по притоку поступающей воды, чего не хватает для покрытия потребления в восточной части Абхазии. В связи с этим там были введены веерные отключения света.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-potreboval-uvelichit-sbory-za-elektrichestvo-v-gagrskom-rayone-1036643327.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/veer-fidery-mayning-energetiki-perechislili-problemy-v-otrasli-1037517010.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/dzhadzhaya-privel-dannye-po-rostu-potrebleniya-elektroenergii-s-2018-goda-1037515758.html

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проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго, новости