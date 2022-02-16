https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/bolee-pyati-tysyach-narushiteley-gosgranitsy-abkhazii-na-reke-ingur-zaderzhano-v-2021-godu-1037617019.html

Более пяти тысяч нарушителей госграницы Абхазии на реке Ингур задержано в 2021 году

Более пяти тысяч нарушителей госграницы Абхазии на реке Ингур задержано в 2021 году

Задержанные граждане привлечены к административной ответственности. 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T16:16+0300

2022-02-16T16:16+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Более пяти тысяч нарушителей государственной границы Абхазии на реке Ингур было задержано сотрудниками Службы государственной безопасности республики и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии в 2021 году, сообщает сайт СГБ. По факту незаконного пересечения абхазо-грузинской государственной границы было возбуждено десять уголовных дел.За прошлый год сотрудниками спецслужб пресечено более 160 попыток незаконного перемещения через границу товаров и грузов различного назначения. В соответствии с законодательством Абхазии, в отношении лиц, осуществлявших нелегальную перевозку грузов, приняты меры правового характера. Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках выполнения условий соглашения, заключенного между Абхазией и Россией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/ubiystvo-narkotiki-i-oruzhie-mvd-abkhazii-zaderzhalo-pravonarushiteley-1037551517.html

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