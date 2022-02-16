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Более пяти тысяч нарушителей госграницы Абхазии на реке Ингур задержано в 2021 году
Более пяти тысяч нарушителей госграницы Абхазии на реке Ингур задержано в 2021 году
Задержанные граждане привлечены к административной ответственности. 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T16:16+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Более пяти тысяч нарушителей государственной границы Абхазии на реке Ингур было задержано сотрудниками Службы государственной безопасности республики и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии в 2021 году, сообщает сайт СГБ. По факту незаконного пересечения абхазо-грузинской государственной границы было возбуждено десять уголовных дел.За прошлый год сотрудниками спецслужб пресечено более 160 попыток незаконного перемещения через границу товаров и грузов различного назначения. В соответствии с законодательством Абхазии, в отношении лиц, осуществлявших нелегальную перевозку грузов, приняты меры правового характера. Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках выполнения условий соглашения, заключенного между Абхазией и Россией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/ubiystvo-narkotiki-i-oruzhie-mvd-abkhazii-zaderzhalo-pravonarushiteley-1037551517.html
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Более пяти тысяч нарушителей госграницы Абхазии на реке Ингур задержано в 2021 году
16:16 16.02.2022 (обновлено: 16:19 16.02.2022) Подписаться на
Задержанные граждане привлечены к административной ответственности.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik.
Более пяти тысяч нарушителей государственной границы Абхазии на реке Ингур было задержано сотрудниками Службы государственной безопасности республики и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии в 2021 году, сообщает сайт
СГБ.
По факту незаконного пересечения абхазо-грузинской государственной границы было возбуждено десять уголовных дел.
За прошлый год сотрудниками спецслужб пресечено более 160 попыток незаконного перемещения через границу товаров и грузов различного назначения.
Конфискованная продукция за 2021 год
Товар
Стоимость (руб.)
Табачная продукция
от 11 400 000
Товары народного потребления
от 3 600 000
Боеприпасы
от 80 000
Оборудование для майнинга криптовалют
от 800 000
В соответствии с законодательством Абхазии, в отношении лиц, осуществлявших нелегальную перевозку грузов, приняты меры правового характера.
Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках выполнения условий соглашения, заключенного между Абхазией и Россией.