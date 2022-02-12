https://sputnik-abkhazia.ru/20220212/ubiystvo-narkotiki-i-oruzhie-mvd-abkhazii-zaderzhalo-pravonarushiteley-1037551517.html

Убийство, наркотики и оружие: МВД Абхазии задержало правонарушителей

Убийство, наркотики и оружие: МВД Абхазии задержало правонарушителей

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях. 12.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-12T08:45+0300

2022-02-12T08:45+0300

2022-02-12T08:45+0300

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СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Сотрудники угрозыска ОВД Сухумского района задержали жителя селя Яштуха Гургена Киракосяна, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Вооруженный мужчина скрывался в лесу села Каман. По данным следствия, после возникшей ссоры Киракосян выстрелил из автомата в помещении пастушьего балагана в селе Каман и убил жителя села Верхняя Эшера. Киракосян находился в состоянии алкогольного опьянения.Киракосян уже привлекался к уголовной ответственности: в 2010 году за убийство, в 2019 году за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Он скрывался от следствия и суда, после задержания в июне 2020 года совершил побег из-под стражи. Вновь был задержан, 22 февраля 2021 года осужден к лишению свободы и освобожден из зала суда на основании п. 1 ч. 2 Акта об амнистии от 24 сентября 2020 года.В настоящее время Гурген Киракосян заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали на КПП "Псоу" жителя Гудаутского района Адамыра Шамба. Мужчина незаконно приобрел, перевозил, хранил без цели сбыта и ввез на территорию Абхазии наркотическое средство мефедрон в особо крупном размере.В отношении Шамба возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Жителя Сухума Александра Зухба овбиняют в хранении наркотического средства в крупном размере.При личном досмотре у него изъяли метадон в крупном размере, который Зухба незаконно приобрел, перевозил и хранил при себе без цели сбыта.Зуба был задержан сотрудниками районного отдела СГБ и угрозыска ОВД Сухумского района в ходе оперативных мероприятий на посту ГАИ "Эшера". Зухба содержится под стражей. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Сухумского района Степана Чолокяна по факту незаконного хранение психотропного вещества.В ходе осмотра автомобиля Чолокяна на посту ГАИ "Бамбора" в салоне обнаружены медицинские препараты в блистерах и россыпью, в том числе запрещенные в свободном обороте психотропные средства. В общей сложности изъято 69 капсул прегабалина общей массой 12.6 грамм.Степан Чолокян отпущен под подписку о невыезде.На посту ГАИ "Бамбора" изъяли незаконно хранимое оружие и боеприпасы у жителя Гулрыпшского района Тимура Нармания. В отношении него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники отдела милиции поселка Цандрипш изъяли огнестрельное оружие у жителя села Лапстарха Григория Авджяна.Он незаконно хранил в подсобном помещении дома, в котором проживал, карабин - СКС калибра 7.62 мм, технически исправный и пригодный к производству выстрелов.Возбуждено уголовное дело, с Авджяна взята подписка о невыезде.Задержан ранее разыскиваемый по подозрению в хищении чужого имущества Адгур Ашуба. По данным следствия, в октября 2021 года Ашуба по предварительному сговору с Ахрой Ахусба проникли в магазин на улице Чанба и похитили денежные средства. Ахусба был задержан и ожидает решения суда. Ашуба был объявлен в розыск. В настоящее время он заключен под стражу.

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