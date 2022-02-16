https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/gintsburg-otsenil-bezopasnost-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1037607799.html

Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19

Ранее в СМИ публиковалась информация, что назальная вакцина, в том числе от COVID-19, может быть опаснее, чем та, которую вводят внутримышечно. 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T09:15+0300

2022-02-16T09:15+0300

2022-02-16T10:05+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не опасна для организма, так как в ней нет живого вируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее в СМИ со ссылкой на вирусолога Константина Чумакова появилась информация, что назальная вакцина, в том числе от коронавируса, якобы может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно.Гинцбург отметил, что к назальной вакцине центра Гамалеи эта информация не относится, так как в ней нет живого вируса. В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/vrach-rasskazal-kak-perenositsya-popadanie-v-organizm-srazu-dvukh-shtammov-koronavirusa-1037583717.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация, медицина, в мире, россия