https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/mid-rossii-nazval-prichinu-provedeniya-voennykh-ucheniy-1037619487.html

МИД России назвал причину проведения военных учений

МИД России назвал причину проведения военных учений

Войска Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места дислокации, но некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии, в... 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T18:10+0300

2022-02-16T18:10+0300

2022-02-16T18:10+0300

мид рф

военные учения

внешняя политика

новости

белоруссия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/10/1037610961_0:112:1539:977_1920x0_80_0_0_0aa51ab0f618818469c61c30b93cb6d0.jpg

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Причина военных учений, проведенных Россией совместно с Белоруссией, - поставки оружия в Украину и восточноевропейский регион, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.Официальный представитель не исключила, что в дальнейшем это оружие может попасть в руки местных криминальных группировок и подчеркнула, что в столь напряженной ситуации любая провокация может привести к фатальным последствиям. МИД России продолжает настаивать на том, что у Москвы нет планов на организацию военного вторжения на территорию соседней страны и полагает, что заявления западных политиков по поводу учений являются спекуляцией. Решение о проведении совместных военных учений "Союзная решимость — 2022" было принято Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в конце прошлого года. Цель учений – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов для защиты интересов Союзного государства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/shoygu-dolozhil-putinu-o-khode-ucheniy-rossiyskoy-armii-1037585514.html

белоруссия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид рф, военные учения, внешняя политика, новости, белоруссия, украина