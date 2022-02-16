https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/mid-rossii-nazval-prichinu-provedeniya-voennykh-ucheniy-1037619487.html
МИД России назвал причину проведения военных учений
МИД России назвал причину проведения военных учений
Войска Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места дислокации, но некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии, в... 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T18:10+0300
2022-02-16T18:10+0300
2022-02-16T18:10+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Причина военных учений, проведенных Россией совместно с Белоруссией, - поставки оружия в Украину и восточноевропейский регион, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.Официальный представитель не исключила, что в дальнейшем это оружие может попасть в руки местных криминальных группировок и подчеркнула, что в столь напряженной ситуации любая провокация может привести к фатальным последствиям. МИД России продолжает настаивать на том, что у Москвы нет планов на организацию военного вторжения на территорию соседней страны и полагает, что заявления западных политиков по поводу учений являются спекуляцией. Решение о проведении совместных военных учений "Союзная решимость — 2022" было принято Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в конце прошлого года. Цель учений – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов для защиты интересов Союзного государства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/shoygu-dolozhil-putinu-o-khode-ucheniy-rossiyskoy-armii-1037585514.html
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мид рф, военные учения, внешняя политика, новости, белоруссия, украина
МИД России назвал причину проведения военных учений
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Войска Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места дислокации, но некоторые подразделения пока остаются на территории Белоруссии, в частности, солдаты Восточного военного округа и воздушный десант.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik.
Причина военных учений, проведенных Россией совместно с Белоруссией, - поставки оружия в Украину и восточноевропейский регион, пишет РИА Новости
со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
"Зачем Россия проводит в этом регионе на своей территории учения? Странно, правда? Соседнее государство, нестабильное, в котором проходят антиконституционные перевороты, причем регулярно, мало того, страна с внутренним вооруженным конфликтом накачивается оружием на протяжении последних лет", – сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель не исключила, что в дальнейшем это оружие может попасть в руки местных криминальных группировок и подчеркнула, что в столь напряженной ситуации любая провокация может привести к фатальным последствиям.
МИД России продолжает настаивать на том, что у Москвы нет планов на организацию военного вторжения на территорию соседней страны и полагает, что заявления западных политиков по поводу учений являются спекуляцией.
Решение о проведении совместных военных учений "Союзная решимость — 2022" было принято Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в конце прошлого года. Цель учений – отработать отражение внешней агрессии и атак террористов для защиты интересов Союзного государства.