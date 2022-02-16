https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/minfin-rossii-vystupaet-za-legalizatsiyu-mayninga-1037620845.html
Минфин России выступил за легализацию майнинга
Минфин России выступил за легализацию майнинга
В начале года Центральный банк России выдвинул предложения по запрету добычи и использования криптовалют в стране, но без ограничений на владение ими. 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T20:24+0300
2022-02-16T20:24+0300
2022-02-16T20:24+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Министерство финансов России выступает за разрешение майнинга криптовалюты и обложение этой деятельности налогами, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.Тем не менее в том, что касается платежей в криптовалюте внутри России, то тут позиция ведомства совпадает с позицией Центрального Банка. Минфин настаивает на том, что эти платежи, по аналогии с платежами в иностранной валюте, должны быть запрещены. Ранее Кабинет министров одобрил концепцию, по которой инвесторов, вкладывающихся в криптовалюту, будут делить на квалифицированных и неквалифицированных, для последних будут установлены лимиты на операции.Кроме того, криптобиржам был выдвинут ряд условий, в частности, наличие представительства в России, техническая интеграция с национальной системой обмена цифровых валют, а также требования по ликвидности и капиталу. Законопроект по криптовалютам, разработанный Минфином и Центробанком, должен быть внесен на рассмотрение Кабмина до 18 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220208/pravitelstvo-rossii-utverdilo-kontseptsiyu-regulirovaniya-oborota-tsifrovykh-valyut-1037491344.html
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финансы, новости, рынок криптовалюты, министерство финансов рф
Минфин России выступил за легализацию майнинга
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В начале года Центральный банк России выдвинул предложения по запрету добычи и использования криптовалют в стране, но без ограничений на владение ими.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik.
Министерство финансов России выступает за разрешение майнинга криптовалюты и обложение этой деятельности налогами, пишет РИА Новости
со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
"Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем все это ограничивать и запрещать", – сказал чиновник.
Тем не менее в том, что касается платежей в криптовалюте внутри России, то тут позиция ведомства совпадает с позицией Центрального Банка. Минфин настаивает на том, что эти платежи, по аналогии с платежами в иностранной валюте, должны быть запрещены.
Ранее Кабинет министров одобрил концепцию, по которой инвесторов, вкладывающихся в криптовалюту, будут делить на квалифицированных и неквалифицированных, для последних будут установлены лимиты на операции.
Кроме того, криптобиржам был выдвинут ряд условий, в частности, наличие представительства в России, техническая интеграция с национальной системой обмена цифровых валют, а также требования по ликвидности и капиталу.
Законопроект по криптовалютам, разработанный Минфином и Центробанком, должен быть внесен на рассмотрение Кабмина до 18 февраля.