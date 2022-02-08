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Правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют
Правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют
Ранее ЦБ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для... 08.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-08T21:35+0300
2022-02-08T22:19+0300
рынок криптовалюты
россия
экономика
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СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Правительство России утвердило концепцию регулирования цифровых валют, сообщает пресс-служба кабмина. "Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", — говорится в заявлении. В документе предлагается разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, при этом для последних будут установлены лимиты на операции. Иностранная криптобиржа для работы в России должна будет иметь представительство на территории страны и техническую интеграцию с национальной системой обмена цифровых валют. Документом также предусмотрено, что такие площадки не смогут выводить денежные средства клиентов на счета и электронные кошельки, отличные от счета клиента у организатора системы оборота цифровой валюты. Кроме того, криптобиржами не могут выступать юрлица, зарегистрированные в странах, относящихся к офшорным зонам. При этом оператором обмена цифровых валют на денежные средства и обратно может стать только российское юридическое лицо.Организаторами системы обмена должны стать банки с универсальной лицензией, зарегистрированные в соответствующем реестре и имеющие необходимую систему для работы, в частности, рекомендуется использовать сервис "Прозрачный блокчейн". Они должны будут идентифицировать участников операции обмена цифровой валюты на фиатные денежные средства, а также контролировать ход сделок, при этом данные о них планируется хранить пять лет. Регулирование рынка криптовалют может принести в бюджеты всех уровней около 300 миллиардов рублей в течение пяти лет, а налоговые поступления от майнинга биткоинов при текущем курсе могут составить 100-200 миллионов долларов в год, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/minfin-rossii-predlozhil-provodit-operatsii-s-kriptovalyutami-cherez-rossiyskie-banki-1037311691.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220126/koltashov-o-vozmozhnom-zaprete-mayninga-v-rossii-abkhaziya-mozhet-stat-vremennym-ubezhischem----1037246403.html
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рынок криптовалюты, россия, экономика

Правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют

21:35 08.02.2022 (обновлено: 22:19 08.02.2022)
© Видео OZAN KOSEНа этой фотографии из файла, сделанной 19 июля 2021 года, эта иллюстративная фотография показывает физическую банкноту и имитацию монеты криптовалюты биткойн в Стамбуле
На этой фотографии из файла, сделанной 19 июля 2021 года, эта иллюстративная фотография показывает физическую банкноту и имитацию монеты криптовалюты биткойн в Стамбуле - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2022
© Видео OZAN KOSE
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Ранее ЦБ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними.
СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Правительство России утвердило концепцию регулирования цифровых валют, сообщает пресс-служба кабмина.
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"Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", — говорится в заявлении.
В документе предлагается разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, при этом для последних будут установлены лимиты на операции.
"Для защиты прав и интересов инвесторов <...> представляется необходимым создать условия для лицензирования криптовалютных площадок, которые будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала, что, в свою очередь, будет обеспечивать интересы граждан", — сказано в тексте.
Иностранная криптобиржа для работы в России должна будет иметь представительство на территории страны и техническую интеграцию с национальной системой обмена цифровых валют. Документом также предусмотрено, что такие площадки не смогут выводить денежные средства клиентов на счета и электронные кошельки, отличные от счета клиента у организатора системы оборота цифровой валюты.
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26 января, 14:00
Кроме того, криптобиржами не могут выступать юрлица, зарегистрированные в странах, относящихся к офшорным зонам. При этом оператором обмена цифровых валют на денежные средства и обратно может стать только российское юридическое лицо.
Организаторами системы обмена должны стать банки с универсальной лицензией, зарегистрированные в соответствующем реестре и имеющие необходимую систему для работы, в частности, рекомендуется использовать сервис "Прозрачный блокчейн". Они должны будут идентифицировать участников операции обмена цифровой валюты на фиатные денежные средства, а также контролировать ход сделок, при этом данные о них планируется хранить пять лет.

Организатор будет проверять операции на предмет возможной связи с незаконной деятельностью и предоставлять данные органам власти, а владельцам криптовалюты — справки по операциям, необходимым для целей предоставления данных в ФНС. Наконец, он будет проводить тестирование клиентов в целях выделения квалифицированных инвесторов.

Регулирование рынка криптовалют может принести в бюджеты всех уровней около 300 миллиардов рублей в течение пяти лет, а налоговые поступления от майнинга биткоинов при текущем курсе могут составить 100-200 миллионов долларов в год, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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