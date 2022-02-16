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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 17 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием периферии юго-западного сибирского антициклона. 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T16:45+0300

2022-02-16T16:45+0300

2022-02-16T16:45+0300

в абхазии

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В четверг, 17 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости