https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/rossiyskie-khokkeisty-vyshli-v-polufinal-olimpiady-v-pekine-1037610390.html

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пекине

Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пекине

Наряду с Канадой, сборная России по хоккею, с учетом побед сборной Советского Союза, является лидером в этом виде спорта по количеству побед. 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T11:49+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет РИА Новости. Матчи полуфинала пройдут в пятницу, 18 февраля.Сборная России по хоккею - действующий чемпион мира в этом виде спорта. Во время Зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены обыграли команду Германии и привезли домой золотую медаль.Сборная России вместе со сборной Канады удерживают мировое первенство в хоккее на льду. Учитывая победы сборной СССР, на счету национальной команды 27 побед на чемпионатах мира (22 победы советской команды и 5 побед сборной России), а также девять побед на Олимпийских играх (7 из них принадлежит сборной СССР, 1 – Объединенной команде СНГ, 1 – команде Олимпийских спортсменов из России).Сейчас Россия находится на девятом месте в медальном зачете, лидерами являются Норвегия, Германия и США. На счету спортсменов из России четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых медалей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/kamila-valieva-zanyala-pervoe-mesto-v-korotkoy-programme-na-olimpiade-v-pekine-1037602559.html

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