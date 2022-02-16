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Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пекине
Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пекине
Наряду с Канадой, сборная России по хоккею, с учетом побед сборной Советского Союза, является лидером в этом виде спорта по количеству побед. 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T11:49+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет РИА Новости. Матчи полуфинала пройдут в пятницу, 18 февраля.Сборная России по хоккею - действующий чемпион мира в этом виде спорта. Во время Зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены обыграли команду Германии и привезли домой золотую медаль.Сборная России вместе со сборной Канады удерживают мировое первенство в хоккее на льду. Учитывая победы сборной СССР, на счету национальной команды 27 побед на чемпионатах мира (22 победы советской команды и 5 побед сборной России), а также девять побед на Олимпийских играх (7 из них принадлежит сборной СССР, 1 – Объединенной команде СНГ, 1 – команде Олимпийских спортсменов из России).Сейчас Россия находится на девятом месте в медальном зачете, лидерами являются Норвегия, Германия и США. На счету спортсменов из России четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых медалей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/kamila-valieva-zanyala-pervoe-mesto-v-korotkoy-programme-na-olimpiade-v-pekine-1037602559.html
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спорт, новости, олимпийские игры
Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пекине
11:49 16.02.2022 (обновлено: 11:57 16.02.2022) Подписаться на
Наряду с Канадой, сборная России по хоккею, с учетом побед сборной Советского Союза, является лидером в этом виде спорта по количеству побед.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik.
Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине, пишет РИА Новости
.
Матч в 1/4 финала завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. Следующий соперник будет известен в среду, после игр Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.
Матчи полуфинала пройдут в пятницу, 18 февраля.
Сборная России по хоккею - действующий чемпион мира в этом виде спорта. Во время Зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане российские спортсмены обыграли команду Германии и привезли домой золотую медаль.
Сборная России вместе со сборной Канады удерживают мировое первенство в хоккее на льду. Учитывая победы сборной СССР, на счету национальной команды 27 побед на чемпионатах мира (22 победы советской команды и 5 побед сборной России), а также девять побед на Олимпийских играх (7 из них принадлежит сборной СССР, 1 – Объединенной команде СНГ, 1 – команде Олимпийских спортсменов из России).
Сейчас Россия находится на девятом месте в медальном зачете, лидерами являются Норвегия, Германия и США. На счету спортсменов из России четыре золотые, семь серебряных и девять бронзовых медалей.