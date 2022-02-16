https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/stoltenberg-nato-gotova-k-prodolzheniyu-dialoga-s-rossiey-1037611005.html

Столтенберг: НАТО готова к продолжению диалога с Россией

Столтенберг: НАТО готова к продолжению диалога с Россией

Ситуация на Украине признана и российскими, и западными политиками самым тяжелым кризисом за многие десятилетия в Европе, переговоры между сторонами необходимы... 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T12:32+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Организация Североатлантического договора ждет ответа Москвы на выдвинутые ею предложения по безопасности и готова продолжать диалог, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. В конце 2021 года Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами Америки и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, в документе выдвигались требования о возвращении сил и инфраструктуры организации к состоянию 1997 года, требования юридических гарантий отказа от включения в состав НАТО соседних с Россией государств, отказа от размещения военной техники вблизи российских границ. На эти требования западные партнеры ответили отказом.Россия уже не раз выражала недовольство западной трактовкой принципов равной и неделимой безопасности и настаивает на том, чтобы выдвинутые предложения рассматривались в комплексе, без отрыва от тех пунктов, что находятся для Москвы в приоритете. По заявлению главы российского МИД Сергея Лаврова, десятистраничный документ, который Россия подготовила в качестве реакции на ответы западных партнеров на предложения по безопасности, подготовлен и будет опубликован.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/putin-nazval-genotsidom-proiskhodyaschee-na-donbasse-1037603901.html

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