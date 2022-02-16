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Уничтожить диверсантов: учения российских военнослужащих начались в горах Абхазии
Уничтожить диверсантов: учения российских военнослужащих начались в горах Абхазии
В учениях принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих Южного военного округа (ЮВО). 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T09:45+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Двустороннее ротное тактическое учение с выполнением боевых стрельб началось в Абхазии в рамках программы боевой подготовки, сообщает пресс-служба ЮВО. Учения проходят на горном полигоне Цабал. Военнослужащие мотострелковых подразделений базы совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают ведение оборонительных действий, блокирование и уничтожение "противника" в горно-лесистой местности.Всего в учении задействовано около 300 единиц боевой техники ЮВО – разведывательные машины "Дозор", самоходные артиллерийские установки "Акация" и машины связи на базе БТР-80 и другие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/rossiyskie-artilleristy-unichtozhili-uslovnogo-protivnika-v-gorakh-abkhazii-1037600388.html
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Уничтожить диверсантов: учения российских военнослужащих начались в горах Абхазии
09:45 16.02.2022 (обновлено: 10:04 16.02.2022) Подписаться на
В учениях принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).
СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Двустороннее ротное тактическое учение с выполнением боевых стрельб началось в Абхазии в рамках программы боевой подготовки, сообщает пресс-служба ЮВО.
Учения проходят на горном полигоне Цабал.
Военнослужащие мотострелковых подразделений базы совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают ведение оборонительных действий, блокирование и уничтожение "противника" в горно-лесистой местности.
В ходе учения подразделения найдут с помощью беспилотных комплексов "Орлан-10" и уничтожат диверсионные группы противника.
Всего в учении задействовано около 300 единиц боевой техники ЮВО – разведывательные машины "Дозор", самоходные артиллерийские установки "Акация" и машины связи на базе БТР-80 и другие.