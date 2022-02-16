https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/unichtozhit-diversantov-ucheniya-rossiyskikh-voennosluzhaschikh-nachalis-v-gorakh-abkhazii-1037603356.html

Уничтожить диверсантов: учения российских военнослужащих начались в горах Абхазии

Уничтожить диверсантов: учения российских военнослужащих начались в горах Абхазии

В учениях принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих Южного военного округа (ЮВО). 16.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-16T09:45+0300

2022-02-16T09:45+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Двустороннее ротное тактическое учение с выполнением боевых стрельб началось в Абхазии в рамках программы боевой подготовки, сообщает пресс-служба ЮВО. Учения проходят на горном полигоне Цабал. Военнослужащие мотострелковых подразделений базы совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками отработают ведение оборонительных действий, блокирование и уничтожение "противника" в горно-лесистой местности.Всего в учении задействовано около 300 единиц боевой техники ЮВО – разведывательные машины "Дозор", самоходные артиллерийские установки "Акация" и машины связи на базе БТР-80 и другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/rossiyskie-artilleristy-unichtozhili-uslovnogo-protivnika-v-gorakh-abkhazii-1037600388.html

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