https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/na-vybory-deputatov-parlamenta-priglasheny-30-mezhdunarodnykh-nablyudateley-1037631427.html

На выборы депутатов Парламента приглашены 30 международных наблюдателей

На выборы депутатов Парламента приглашены 30 международных наблюдателей

Выборы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия состоятся 12 марта. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T13:42+0300

2022-02-17T13:42+0300

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в абхазии

цик абхазии

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центризбирком Абхазии пригласил 30 международных наблюдателей на выборы депутатов Парламента, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан на встрече с членами Общественной палаты.По информации ЦИК, Парламент республики также направил приглашения в Совет Федерации России и в Государственную Думу.Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет. Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/tsik-nazval-byudzhet-na-provedenie-vyborov-v-parlament-abkhazii-1037631130.html

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цик абхазии, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии