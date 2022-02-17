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https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/na-vybory-deputatov-parlamenta-priglasheny-30-mezhdunarodnykh-nablyudateley-1037631427.html
На выборы депутатов Парламента приглашены 30 международных наблюдателей
На выборы депутатов Парламента приглашены 30 международных наблюдателей
Выборы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия состоятся 12 марта. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центризбирком Абхазии пригласил 30 международных наблюдателей на выборы депутатов Парламента, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан на встрече с членами Общественной палаты.По информации ЦИК, Парламент республики также направил приглашения в Совет Федерации России и в Государственную Думу.Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет. Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/tsik-nazval-byudzhet-na-provedenie-vyborov-v-parlament-abkhazii-1037631130.html
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цик абхазии, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии

На выборы депутатов Парламента приглашены 30 международных наблюдателей

13:42 17.02.2022 (обновлено: 13:53 17.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПовторные выборы президента Абхазии
Повторные выборы президента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выборы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия состоятся 12 марта.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центризбирком Абхазии пригласил 30 международных наблюдателей на выборы депутатов Парламента, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан на встрече с членами Общественной палаты.
Приглашены наблюдатели из России, Приднестровья, Южной Осетии, уточнил Маршан.
По информации ЦИК, Парламент республики также направил приглашения в Совет Федерации России и в Государственную Думу.
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2022
В Абхазии
ЦИК назвал бюджет на проведение выборов в Парламент Абхазии
13:35
Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.
Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет. Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.
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