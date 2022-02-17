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На выборы депутатов Парламента приглашены 30 международных наблюдателей
На выборы депутатов Парламента приглашены 30 международных наблюдателей
Выборы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия состоятся 12 марта. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T13:42+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центризбирком Абхазии пригласил 30 международных наблюдателей на выборы депутатов Парламента, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан на встрече с членами Общественной палаты.По информации ЦИК, Парламент республики также направил приглашения в Совет Федерации России и в Государственную Думу.Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет. Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/tsik-nazval-byudzhet-na-provedenie-vyborov-v-parlament-abkhazii-1037631130.html
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На выборы депутатов Парламента приглашены 30 международных наблюдателей
13:42 17.02.2022 (обновлено: 13:53 17.02.2022) Подписаться на
Выборы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия состоятся 12 марта.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Центризбирком Абхазии пригласил 30 международных наблюдателей на выборы депутатов Парламента, сообщил глава ЦИК Дмитрий Маршан на встрече с членами Общественной палаты.
Приглашены наблюдатели из России, Приднестровья, Южной Осетии, уточнил Маршан.
По информации ЦИК, Парламент республики также направил приглашения в Совет Федерации России и в Государственную Думу.
Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.
Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет. Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.