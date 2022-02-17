https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/tsik-nazval-byudzhet-na-provedenie-vyborov-v-parlament-abkhazii-1037631130.html

ЦИК назвал бюджет на проведение выборов в Парламент Абхазии

ЦИК назвал бюджет на проведение выборов в Парламент Абхазии

Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, голосование будет проходить в 35 избирательных округах. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T13:35+0300

2022-02-17T13:35+0300

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выборы в парламент абхазии

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бюджет на проведение выборов депутатов Парламента Абхазии составит 20 миллионов рублей, сказал на встрече в Общественной палате представитель Центральной избирательной комиссии Аляс Брандзия. Основная сумма расходов – стимулирование работников участковых и избирательных комиссий, отметил он.Всего было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет. Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/tsik-opredelil-grafik-teledebatov-kandidatov-v-deputaty-po-okrugam-1037605003.html

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цик абхазии, абхазия, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии