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ЦИК назвал бюджет на проведение выборов в Парламент Абхазии
ЦИК назвал бюджет на проведение выборов в Парламент Абхазии
Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, голосование будет проходить в 35 избирательных округах. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бюджет на проведение выборов депутатов Парламента Абхазии составит 20 миллионов рублей, сказал на встрече в Общественной палате представитель Центральной избирательной комиссии Аляс Брандзия. Основная сумма расходов – стимулирование работников участковых и избирательных комиссий, отметил он.Всего было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет. Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/tsik-opredelil-grafik-teledebatov-kandidatov-v-deputaty-po-okrugam-1037605003.html
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цик абхазии, абхазия, парламент абхазии, выборы в парламент абхазии

ЦИК назвал бюджет на проведение выборов в Парламент Абхазии

13:35 17.02.2022 (обновлено: 13:37 17.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук ЦИК Абхазии
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выборы в Народное Собрание пройдут 12 марта, голосование будет проходить в 35 избирательных округах.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бюджет на проведение выборов депутатов Парламента Абхазии составит 20 миллионов рублей, сказал на встрече в Общественной палате представитель Центральной избирательной комиссии Аляс Брандзия.
Основная сумма расходов – стимулирование работников участковых и избирательных комиссий, отметил он.
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.02.2022
В Абхазии
ЦИК определил график теледебатов кандидатов в депутаты Парламента
15 февраля, 20:50
Всего было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.
Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.
Новый седьмой созыв Парламента будет определять законодательную политику страны на ближайшие пять лет.
Отдать свой голос за выбранного кандидата может любой гражданин республики, достигший ко дню голосования 18 лет. Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов.
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