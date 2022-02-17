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Парламент принял в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год

Парламент принял в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год

Заседание сессии Парламента Абхазии состоялось в четверг 17 февраля. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T13:59+0300

2022-02-17T13:59+0300

2022-02-17T15:36+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии утвердил в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год.Так, по решению депутатов, общий объем доходов Фонда социального страхования и труда Абхазии составил 122 миллиона 816 тысяч рублей, объем расходов установлен в том же размере – 122 миллиона 816 тысяч рублей. Ранее бюджет фонда предусматривал 15 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение. По решению парламентариев, расходы на эту статью сокращены на пять миллионов рублей, которые направлены на финансирование Центра временного содержания детей из неблагополучных семей. Общий объем доходов Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составил 166 миллионов 159 тысяч рублей, в таком же размере утверждены расходы фонда. Доходная и расходная части бюджета Фонда обязательного медицинского страхования были утверждены в размере 45 миллионов 500 тысяч рублей. Парламентарии предложили открыть финансирование Фонда только после того, как им будет утверждена и представлена четкая программа, нуждающаяся в финансировании. Бюджет был принят с этой поправкой. Бюджетная часть Дорожного фонда Абхазии – 115 миллионов рублей, расходная часть фонда составила 119 миллионов рублей, четыре миллиона рублей будут переданы "Абхазавтодору" в качестве субсидий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/grazhdanin-i-nachalnik-delba-o-vypolnenii-byudzheta-za-proshlyy-god-i-novom-proekte--1037239505.html

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парламент абхазии, фонды, бюджет