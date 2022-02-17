https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/parlament-prinyal-v-okonchatelnom-chtenii-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-na-2022-god-1037631973.html
Парламент принял в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год
Парламент принял в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год
Заседание сессии Парламента Абхазии состоялось в четверг 17 февраля. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T13:59+0300
2022-02-17T13:59+0300
2022-02-17T15:36+0300
в абхазии
парламент абхазии
фонды
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037631717_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_948342c33641fbdc2f06b50b3e5ad170.jpg
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии утвердил в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год.Так, по решению депутатов, общий объем доходов Фонда социального страхования и труда Абхазии составил 122 миллиона 816 тысяч рублей, объем расходов установлен в том же размере – 122 миллиона 816 тысяч рублей. Ранее бюджет фонда предусматривал 15 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение. По решению парламентариев, расходы на эту статью сокращены на пять миллионов рублей, которые направлены на финансирование Центра временного содержания детей из неблагополучных семей. Общий объем доходов Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составил 166 миллионов 159 тысяч рублей, в таком же размере утверждены расходы фонда. Доходная и расходная части бюджета Фонда обязательного медицинского страхования были утверждены в размере 45 миллионов 500 тысяч рублей. Парламентарии предложили открыть финансирование Фонда только после того, как им будет утверждена и представлена четкая программа, нуждающаяся в финансировании. Бюджет был принят с этой поправкой. Бюджетная часть Дорожного фонда Абхазии – 115 миллионов рублей, расходная часть фонда составила 119 миллионов рублей, четыре миллиона рублей будут переданы "Абхазавтодору" в качестве субсидий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/grazhdanin-i-nachalnik-delba-o-vypolnenii-byudzheta-za-proshlyy-god-i-novom-proekte--1037239505.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037631717_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_3450737db204460093c27e8ecc5dc3a1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
парламент абхазии, фонды, бюджет
Парламент принял в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год
13:59 17.02.2022 (обновлено: 15:36 17.02.2022) Подписаться на
Заседание сессии Парламента Абхазии состоялось в четверг 17 февраля.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии утвердил в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год.
Так, по решению депутатов, общий объем доходов Фонда социального страхования и труда Абхазии составил 122 миллиона 816 тысяч рублей, объем расходов установлен в том же размере – 122 миллиона 816 тысяч рублей.
Ранее бюджет фонда предусматривал 15 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение. По решению парламентариев, расходы на эту статью сокращены на пять миллионов рублей, которые направлены на финансирование Центра временного содержания детей из неблагополучных семей.
Общий объем доходов Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составил 166 миллионов 159 тысяч рублей, в таком же размере утверждены расходы фонда.
Доходная и расходная части бюджета Фонда обязательного медицинского страхования были утверждены в размере 45 миллионов 500 тысяч рублей.
Бюджет Фонда репатриации составил 209 миллионов 308 тысяч рублей. По словам депутата Натали Смыр, переходящий остаток фонда на 2022 год составил около 100 миллионов рублей. Депутат Алхас Джинджолия объяснил, что это вызвано приостановкой строительства жилья для репатриантов.
Парламентарии предложили открыть финансирование Фонда только после того, как им будет утверждена и представлена четкая программа, нуждающаяся в финансировании. Бюджет был принят с этой поправкой.
Бюджетная часть Дорожного фонда Абхазии – 115 миллионов рублей, расходная часть фонда составила 119 миллионов рублей, четыре миллиона рублей будут переданы "Абхазавтодору" в качестве субсидий.