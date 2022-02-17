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Посол Абхазии в Никарагуа вручил копии верительных грамот главе МИД республики
Посол Абхазии в Никарагуа вручил копии верительных грамот главе МИД республики
Посольство Абхазии в Никарагуа откроется в 2022 году, указ об учреждении дипмисии подписан Бжания в ноябре 2021 года. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.Денис Монкада поздравил Инара Ладария с началом дипмиссии в Никарагуа и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Манагуа и Сухумом.Инар Ладария был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года.Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/naznachen-chrezvychaynyy-i-polnomochnyy-posol-abkhazii-v-nikaragua-1036836021.html
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абхазия, мид абхазии, никарагуа, политика

Посол Абхазии в Никарагуа вручил копии верительных грамот главе МИД республики

12:20 17.02.2022 (обновлено: 13:16 17.02.2022)
© Foto / Министерство Иностранных дел РАИнар Ладария вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада
Инар Ладария вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2022
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
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Посольство Абхазии в Никарагуа откроется в 2022 году, указ об учреждении дипмисии подписан Бжания в ноябре 2021 года.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
Денис Монкада поздравил Инара Ладария с началом дипмиссии в Никарагуа и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Манагуа и Сухумом.
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада

Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада

© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада

Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада

1/2
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада

2/2
© Foto / Министерство Иностранных дел РА

Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада

Ладария передал слова приветствия никарагуанскому народу от президента Абхазии Аслана Бжания и министра иностранных дел Инала Ардзинба.
Инар Ладария - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
В Абхазии
Назначен Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа
20 декабря 2021, 10:55
Инар Ладария был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года.
Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения.
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