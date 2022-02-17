https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/posol-abkhazii-v-nikaragua-vruchil-kopii-veritelnykh-gramot-glave-mid-respubliki-1037626669.html

Посол Абхазии в Никарагуа вручил копии верительных грамот главе МИД республики

Посол Абхазии в Никарагуа вручил копии верительных грамот главе МИД республики

Посольство Абхазии в Никарагуа откроется в 2022 году, указ об учреждении дипмисии подписан Бжания в ноябре 2021 года. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T12:20+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.Денис Монкада поздравил Инара Ладария с началом дипмиссии в Никарагуа и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Манагуа и Сухумом.Инар Ладария был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года.Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/naznachen-chrezvychaynyy-i-polnomochnyy-posol-abkhazii-v-nikaragua-1036836021.html

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