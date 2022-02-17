Посол Абхазии в Никарагуа вручил копии верительных грамот главе МИД республики
12:20 17.02.2022 (обновлено: 13:16 17.02.2022)
© Foto / Министерство Иностранных дел РАИнар Ладария вручил копии верительных грамот Министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада
Посольство Абхазии в Никарагуа откроется в 2022 году, указ об учреждении дипмисии подписан Бжания в ноябре 2021 года.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
Денис Монкада поздравил Инара Ладария с началом дипмиссии в Никарагуа и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Манагуа и Сухумом.
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада
Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада
© Foto / Министерство Иностранных дел РА
Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада
Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада
Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада
Инар Ладария вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкада
Ладария передал слова приветствия никарагуанскому народу от президента Абхазии Аслана Бжания и министра иностранных дел Инала Ардзинба.
20 декабря 2021, 10:55
Инар Ладария был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года.
Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения.