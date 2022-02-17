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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора Североатлантического циклона. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T15:00+0300
2022-02-17T15:00+0300
2022-02-17T15:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. В пятницу, 18 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 18 февраля
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Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого сектора Североатлантического циклона.
СУХУМ, 17 фев - Sputnik. В пятницу, 18 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.