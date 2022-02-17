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Республиканский бюджет на 2022 год принят в окончательном чтении
Республиканский бюджет на 2022 год принят в окончательном чтении
Проект республиканского бюджета на 2022 год был утвержден Кабинетом министров Абхазии 30 ноября прошлого года. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T17:50+0300
2022-02-17T18:21+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял республиканский бюджет на 2022 год в окончательном чтении на заседании сессии 17 февраля. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год утвержден в сумме 9 миллиардов 430 миллионов 558 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России:Также был утвержден общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 9 миллиардов 984 миллиона 733 тысячи рублей. Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год – 554 миллиона 175 тысяч рублей. Согласно документу, установлен верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2023 года в сумме 578 миллионов 970 тысяч рублей, а также верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2023 года в сумме 1 миллиард 191 миллион 943 тысячи рублей. Программа республиканского внутреннего заимствования на 2022 год составила 578 миллионов 970 тысяч рублей. Сокращены расходы с 39 миллионов рублей до 26 миллионов рублей на функционирование деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Поправки также предусматривают выделение бюджетных средств "Черноморэнерго" в размере 100 миллионов рублей в виде субсидии на приобретение и установку приборов учета электроэнергии, также 50 миллионов рублей в виде дотаций на формирование аварийного запаса материалов для поддержания электроэнергетической отрасли Абхазии.Парламент принял решение, что сэкономленные бюджетные средства будут направлены:Не была одобрена поправка об исключении трат в сумме 50 миллионов рублей на оказание помощи субъектам малого и среднего бизнеса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/parlament-prinyal-v-okonchatelnom-chtenii-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-na-2022-god-1037631973.html
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парламент абхазии, финансы, экономика, бюджет

Республиканский бюджет на 2022 год принят в окончательном чтении

17:50 17.02.2022 (обновлено: 18:21 17.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент РА
Парламент РА - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Проект республиканского бюджета на 2022 год был утвержден Кабинетом министров Абхазии 30 ноября прошлого года.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял республиканский бюджет на 2022 год в окончательном чтении на заседании сессии 17 февраля.
Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год утвержден в сумме 9 миллиардов 430 миллионов 558 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России:
в целях социально-экономического развития Абхазии в сумме 4 миллиарда 376 миллионов 513 тысяч рублей,
в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы в сумме 1 миллиард 350 миллионов рублей.
Также был утвержден общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 9 миллиардов 984 миллиона 733 тысячи рублей. Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год – 554 миллиона 175 тысяч рублей.
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Парламент принял в окончательном чтении бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год
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Согласно документу, установлен верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2023 года в сумме 578 миллионов 970 тысяч рублей, а также верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2023 года в сумме 1 миллиард 191 миллион 943 тысячи рублей. Программа республиканского внутреннего заимствования на 2022 год составила 578 миллионов 970 тысяч рублей.
Проект республиканского бюджета был принят с поправками. Из статьи "Национальная экономика" были исключены траты в размере 55 миллионов 500 тысяч рублей на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе.
Сокращены расходы с 39 миллионов рублей до 26 миллионов рублей на функционирование деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
Поправки также предусматривают выделение бюджетных средств "Черноморэнерго" в размере 100 миллионов рублей в виде субсидии на приобретение и установку приборов учета электроэнергии, также 50 миллионов рублей в виде дотаций на формирование аварийного запаса материалов для поддержания электроэнергетической отрасли Абхазии.
Парламент принял решение, что сэкономленные бюджетные средства будут направлены:
1,5 миллиона рублей на увеличение штатной численности аппарата Народного Собрания Абхазии (три штатные единицы),
пять миллионов рублей на расходы центрального аппарата МИД Абхазии,
10 миллионов рублей расходы на содержание МЧС Абхазии,
30 миллионов рублей будет направлено на берегоукрепительные работы и расчистку русла реки Псоу,
8 миллионов рублей на организацию первичного звена медпомощи в Очамчырском районе,
2,5 миллиона рублей из бюджета будет выделено на содержание Республиканского центра народного творчества имени Кортуа,
10 миллионов рублей в виде дотаций будут дополнительно выделены Ткуарчалскому району на обустройство парка,
10 миллионов рублей Очамчырскому району в виде субсидий на укладку дорог,
3,5 миллиона рублей из бюджета в виде дотаций будет выделено на строительство парка имени ветерана Отечественной войны народа Абхазии Беслана Дзыба в Сухуме.
Не была одобрена поправка об исключении трат в сумме 50 миллионов рублей на оказание помощи субъектам малого и среднего бизнеса.
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