https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/respublikanskiy-byudzhet-na-2022-god-prinyat-v-okonchatelnom-chtenii-1037636816.html

Республиканский бюджет на 2022 год принят в окончательном чтении

Республиканский бюджет на 2022 год принят в окончательном чтении

Проект республиканского бюджета на 2022 год был утвержден Кабинетом министров Абхазии 30 ноября прошлого года. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T17:50+0300

2022-02-17T17:50+0300

2022-02-17T18:21+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял республиканский бюджет на 2022 год в окончательном чтении на заседании сессии 17 февраля. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год утвержден в сумме 9 миллиардов 430 миллионов 558 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России:Также был утвержден общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 9 миллиардов 984 миллиона 733 тысячи рублей. Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год – 554 миллиона 175 тысяч рублей. Согласно документу, установлен верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2023 года в сумме 578 миллионов 970 тысяч рублей, а также верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2023 года в сумме 1 миллиард 191 миллион 943 тысячи рублей. Программа республиканского внутреннего заимствования на 2022 год составила 578 миллионов 970 тысяч рублей. Сокращены расходы с 39 миллионов рублей до 26 миллионов рублей на функционирование деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Поправки также предусматривают выделение бюджетных средств "Черноморэнерго" в размере 100 миллионов рублей в виде субсидии на приобретение и установку приборов учета электроэнергии, также 50 миллионов рублей в виде дотаций на формирование аварийного запаса материалов для поддержания электроэнергетической отрасли Абхазии.Парламент принял решение, что сэкономленные бюджетные средства будут направлены:Не была одобрена поправка об исключении трат в сумме 50 миллионов рублей на оказание помощи субъектам малого и среднего бизнеса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/parlament-prinyal-v-okonchatelnom-chtenii-byudzhety-vnebyudzhetnykh-fondov-na-2022-god-1037631973.html

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