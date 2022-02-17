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Сладкая контрабанда: из России в Абхазию пытались ввезти крупную партию товара
Сладкая контрабанда: из России в Абхазию пытались ввезти крупную партию товара
Грузовой автомобиль Daimler-Benz следовал из России в Абхазию и был остановлен на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T20:20+0300
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли вывоз из России в Абхазию крупной партии незадекларированных продуктов питания, сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.Согласно товаросопроводительным документам, которые предоставил перевозчик, в грузовике перемещались продукты питания весом более десяти тонн.В ходе осмотра в машине обнаружили продукты питания, не указанные в документах: В таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве перемещаемого через границу товара.Перевозчик объяснил, что загрузил товар на складе в Краснодаре и на обратном пути следования с целью дальнейшей реализации в Абхазии приобрел дополнительно продукты питания, забыв указать их в документах.По данному факту Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/krupnaya-partiya-kontrabandy-sigaret-byla-vyyavlena-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1037426628.html
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государственная граница, таможня, абхазия, россия
Сладкая контрабанда: из России в Абхазию пытались ввезти крупную партию товара
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Грузовой автомобиль Daimler-Benz следовал из России в Абхазию и был остановлен на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни.
СУХУМ, 17 фев - Sputnik.
Краснодарские таможенники пресекли вывоз из России в Абхазию крупной партии незадекларированных продуктов питания, сообщает
пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.
Согласно товаросопроводительным документам, которые предоставил перевозчик, в грузовике перемещались продукты питания весом более десяти тонн.
В ходе осмотра в машине обнаружили продукты питания, не указанные в документах:
восемь коробок с печеньем "Twix", "Snikers" (56 кг),
15 коробок с кофейным напитком "Torabica cappuccino" (3600 пакетиков),
524 полиэтиленовые упаковоки с газированным напитком "Coca Cola Classic" (6 288 л).
В таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве перемещаемого через границу товара.
Перевозчик объяснил, что загрузил товар на складе в Краснодаре и на обратном пути следования с целью дальнейшей реализации в Абхазии приобрел дополнительно продукты питания, забыв указать их в документах.
По данному факту Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении.