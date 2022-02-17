https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/sud-prodlil-sroki-domashnego-aresta-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037641057.html

Суд продлил сроки домашнего ареста участникам митинга в Сухуме

Суд продлил сроки домашнего ареста участникам митинга в Сухуме

Восьмого января прокуратура Сухума задержала пятерых граждан по подозрению в участии в массовых беспорядках в столице. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T19:55+0300

2022-02-17T19:55+0300

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в абхазии

сухумский городской суд

митинги

абхазия

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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Сухумский городской суд продлил сроки домашнего ареста в отношении Рамаза Джопуа, Баграта Сурмава и Батала Цвижба. Об этом сообщается на сайте суда. Домашний арест в отношении Рамаза Джопуа продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и 14 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно.Рамаз Джопуа является кандидатом, выдвинутым инициативной группой для участия в выборах в Парламент республики, которые пройдут 12 марта 2022 года.Домашний арест в отношении Баграта Сурмава продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и 14 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно.Домашний арест в отношении Баграта Цвижба продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и 14 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно.Постановления могут быть обжалованы в течение трех суток в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда. Названные лица считаются невиновным, пока вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.

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сухумский городской суд, митинги, абхазия