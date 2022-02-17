https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/sud-prodlil-sroki-domashnego-aresta-uchastnikam-mitinga-v-sukhume-1037641057.html
Суд продлил сроки домашнего ареста участникам митинга в Сухуме
Суд продлил сроки домашнего ареста участникам митинга в Сухуме
Восьмого января прокуратура Сухума задержала пятерых граждан по подозрению в участии в массовых беспорядках в столице. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T19:55+0300
2022-02-17T19:55+0300
2022-02-17T20:16+0300
в абхазии
сухумский городской суд
митинги
абхазия
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СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Сухумский городской суд продлил сроки домашнего ареста в отношении Рамаза Джопуа, Баграта Сурмава и Батала Цвижба. Об этом сообщается на сайте суда. Домашний арест в отношении Рамаза Джопуа продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и 14 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно.Рамаз Джопуа является кандидатом, выдвинутым инициативной группой для участия в выборах в Парламент республики, которые пройдут 12 марта 2022 года.Домашний арест в отношении Баграта Сурмава продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и 14 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно.Домашний арест в отношении Баграта Цвижба продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и 14 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно.Постановления могут быть обжалованы в течение трех суток в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда. Названные лица считаются невиновным, пока вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/sud-izmenil-meru-presecheniya-v-otnoshenii-anrika-inapshba--1037505920.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/sud-snyal-ryad-zapretov-dlya-nakhodyaschegosya-pod-domashnim-arestom-ramaza-dzhopua-1037430648.html
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сухумский городской суд, митинги, абхазия
Суд продлил сроки домашнего ареста участникам митинга в Сухуме
19:55 17.02.2022 (обновлено: 20:16 17.02.2022) Подписаться на
Восьмого января прокуратура Сухума задержала пятерых граждан по подозрению в участии в массовых беспорядках в столице.
СУХУМ, 17 фев - Sputnik.
Сухумский городской суд продлил сроки домашнего ареста в отношении Рамаза Джопуа, Баграта Сурмава и Батала Цвижба. Об этом сообщается
на сайте суда.
Домашний арест в отношении Рамаза Джопуа продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и 14 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно.
Рамаз Джопуа является кандидатом, выдвинутым инициативной группой для участия в выборах в Парламент республики, которые пройдут 12 марта 2022 года.
Домашний арест в отношении Баграта Сурмава продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и 14 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно.
Кроме того, суд разрешил Сурмава покидать жилище, расположенное в Сухуме на улице Трапш, 48 с понедельника по пятницу в период времени с 08:30 часов до 10:00 часов с выездом за пределы вышеуказанного дома.
Домашний арест в отношении Баграта Цвижба продлен на один месяц, а всего до двух месяцев и 14 дней, то есть до 22 марта 2022 года включительно.
Постановления могут быть обжалованы в течение трех суток в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда.
Названные лица считаются невиновным, пока вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
21 декабря у комплекса правительственных зданий в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции, который перерос в акцию протеста.
23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.
8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице.