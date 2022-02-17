https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/trekhstoronnyuyu-komissiyu-po-razvitiyu-abkhazii-gotovyat-v-gosdume--1037632474.html

Комиссию с участием представителей Абхазии, России и Белоруссии готовят в Госдуме

Комиссию с участием представителей Абхазии, России и Белоруссии готовят в Госдуме

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T14:21+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Госдуме России на базе комитета по делам СНГ идет работа по созданию комиссии, где представители РФ, Белоруссии и Абхазии будут обсуждать привлекательность Абхазии для бизнеса, а также работать над изменениями в законодательстве республики для этой цели, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД Виктор Водолацкий."Сегодня белорусский бизнес обратил внимание на Республику Абхазия, чтобы вкладывать туда свои инвестиции. Для того, чтобы это произошло, в республике необходимо внести изменения в законодательство, связанные с этим блоком. Как раз на эту тему и был разговор в нашем комитете с министром иностранных дел Абхазии", – заявил парламентарий.В МИД Абхазии рассказали корреспонденту Sputnik, что вопрос участия Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве – пункт, который отмечен и в союзническом договоре России и Абхазии от 2014 года.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что вопрос создания комиссии, в которую войдут представители России, Белоруссии и Абхазии, обсуждался на встречах министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с российскими парламентариями. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил изданию, что предложение о создании комиссии прозвучало с абхазской стороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/ardzinba-i-zakharova-obsudili-plan-usileniya-mezhdunarodnoy-informatsionnoy-politiki-abkhazii-1037615049.html

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