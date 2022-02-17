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https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/trekhstoronnyuyu-komissiyu-po-razvitiyu-abkhazii-gotovyat-v-gosdume--1037632474.html
Комиссию с участием представителей Абхазии, России и Белоруссии готовят в Госдуме
Комиссию с участием представителей Абхазии, России и Белоруссии готовят в Госдуме
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Госдуме России на базе комитета по делам СНГ идет работа по созданию комиссии, где представители РФ, Белоруссии и Абхазии будут обсуждать привлекательность Абхазии для бизнеса, а также работать над изменениями в законодательстве республики для этой цели, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД Виктор Водолацкий."Сегодня белорусский бизнес обратил внимание на Республику Абхазия, чтобы вкладывать туда свои инвестиции. Для того, чтобы это произошло, в республике необходимо внести изменения в законодательство, связанные с этим блоком. Как раз на эту тему и был разговор в нашем комитете с министром иностранных дел Абхазии", – заявил парламентарий.В МИД Абхазии рассказали корреспонденту Sputnik, что вопрос участия Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве – пункт, который отмечен и в союзническом договоре России и Абхазии от 2014 года.Ранее газета "Ведомости" сообщила, что вопрос создания комиссии, в которую войдут представители России, Белоруссии и Абхазии, обсуждался на встречах министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с российскими парламентариями. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил изданию, что предложение о создании комиссии прозвучало с абхазской стороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/ardzinba-i-zakharova-obsudili-plan-usileniya-mezhdunarodnoy-informatsionnoy-politiki-abkhazii-1037615049.html
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Комиссию с участием представителей Абхазии, России и Белоруссии готовят в Госдуме

14:21 17.02.2022 (обновлено: 14:49 17.02.2022)
© Sputnik / Мария ДевахинаЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Мария Девахина
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Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба находится с рабочей поездкой в Москве.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Госдуме России на базе комитета по делам СНГ идет работа по созданию комиссии, где представители РФ, Белоруссии и Абхазии будут обсуждать привлекательность Абхазии для бизнеса, а также работать над изменениями в законодательстве республики для этой цели, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД Виктор Водолацкий.
"Сегодня белорусский бизнес обратил внимание на Республику Абхазия, чтобы вкладывать туда свои инвестиции. Для того, чтобы это произошло, в республике необходимо внести изменения в законодательство, связанные с этим блоком. Как раз на эту тему и был разговор в нашем комитете с министром иностранных дел Абхазии", – заявил парламентарий.
Инал Ардзинба и Мария Захарова обсудили план по активизации международной информационной политики Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.02.2022
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Вчера, 14:48
В МИД Абхазии рассказали корреспонденту Sputnik, что вопрос участия Абхазии в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве – пункт, который отмечен и в союзническом договоре России и Абхазии от 2014 года.

"Как вы знаете, министр иностранных дел находится в рабочей поездке в Москве. Он проводит встречи с представителями различных федеральных ведомств, в том числе с представителями законодательной ветви власти, Государственной Думы, с сенаторами. Вопрос участия Республики Абхазия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве – это пункт, который есть в большом договоре от 2014 года (между Россией и Абхазией – прим.), поэтому этот вопрос тоже находится в повестке. Но комментировать конкретно создание комиссии мы не можем, поскольку министр нарабатывает материал, формирует доклад для президента Абхазии. Только после этого доклада могут приниматься какие-либо решения", – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что вопрос создания комиссии, в которую войдут представители России, Белоруссии и Абхазии, обсуждался на встречах министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с российскими парламентариями. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил изданию, что предложение о создании комиссии прозвучало с абхазской стороны.
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