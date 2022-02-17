Утверждены судьи Верховного и районных судов Абхазии

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии избрал судей Верховного и районных судов Абхазии на заседании сессии 17 февраля. Судьей Верховного суда была избрана Саида Бутба. На должность судьи Очамчырского районного суда была избрана Ирма Дочия, Гагрского районного суда – Инал Квициния, Гудаутского районного суда – Мадина Лазарева. Судьи в Абхазии избираются на десять лет Парламентом по представлению президента республики большинством от общего числа депутатов. Судьи Конституционного суда – на 15 лет. Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленным законом Абхазии "О статусе судей в Республике Абхазия".
Судьи избираются Парламентом Абхазии по представлению президента республики большинством от общего числа депутатов в ходе тайного голосования.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии избрал судей Верховного и районных судов Абхазии на заседании сессии 17 февраля.
Судьей Верховного суда была избрана Саида Бутба. На должность судьи Очамчырского районного суда была избрана Ирма Дочия, Гагрского районного суда – Инал Квициния, Гудаутского районного суда – Мадина Лазарева.
Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленным законом Абхазии "О статусе судей в Республике Абхазия".