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https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/utverzhdeny-sudi-verkhovnogo-i-rayonnykh-sudov-abkhazii-1037630371.html
Утверждены судьи Верховного и районных судов Абхазии
Утверждены судьи Верховного и районных судов Абхазии
Судьи избираются Парламентом Абхазии по представлению президента республики большинством от общего числа депутатов в ходе тайного голосования. 17.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-17T12:55+0300
2022-02-17T13:32+0300
в абхазии
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верховный суд абхазии
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии избрал судей Верховного и районных судов Абхазии на заседании сессии 17 февраля. Судьей Верховного суда была избрана Саида Бутба. На должность судьи Очамчырского районного суда была избрана Ирма Дочия, Гагрского районного суда – Инал Квициния, Гудаутского районного суда – Мадина Лазарева. Судьи в Абхазии избираются на десять лет Парламентом по представлению президента республики большинством от общего числа депутатов. Судьи Конституционного суда – на 15 лет. Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленным законом Абхазии "О статусе судей в Республике Абхазия".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/parlament-abkhazii-naznachil-sroki-vnedreniya-asis-v-sudakh-1037627169.html
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суд, судьи, верховный суд абхазии, абхазия, парламент абхазии

Утверждены судьи Верховного и районных судов Абхазии

12:55 17.02.2022 (обновлено: 13:32 17.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Документы
Документы - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Судьи избираются Парламентом Абхазии по представлению президента республики большинством от общего числа депутатов в ходе тайного голосования.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии избрал судей Верховного и районных судов Абхазии на заседании сессии 17 февраля.
Судьей Верховного суда была избрана Саида Бутба. На должность судьи Очамчырского районного суда была избрана Ирма Дочия, Гагрского районного суда – Инал Квициния, Гудаутского районного суда – Мадина Лазарева.
© Sputnik / Томас Тхайцук Саида Бутба
Саида Бутба - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Саида Бутба
© Sputnik / Томас Тхайцук Ирма Дочия
Ирма Дочия - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ирма Дочия
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Квициния
Инал Квициния - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Инал Квициния
© Sputnik / Томас Тхайцук Мадина Лазарева
Мадина Лазарева - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мадина Лазарева
1/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Саида Бутба
2/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ирма Дочия
3/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Инал Квициния
4/4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мадина Лазарева
Судьи в Абхазии избираются на десять лет Парламентом по представлению президента республики большинством от общего числа депутатов. Судьи Конституционного суда – на 15 лет.
Заседание Парламента Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.02.2022
В Абхазии
Парламент Абхазии назначил сроки внедрения АСИС в судах
11:50
Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленным законом Абхазии "О статусе судей в Республике Абхазия".
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