https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/utverzhdeny-sudi-verkhovnogo-i-rayonnykh-sudov-abkhazii-1037630371.html

Утверждены судьи Верховного и районных судов Абхазии

Утверждены судьи Верховного и районных судов Абхазии

Судьи избираются Парламентом Абхазии по представлению президента республики большинством от общего числа депутатов в ходе тайного голосования. 17.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-17T12:55+0300

2022-02-17T12:55+0300

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СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии избрал судей Верховного и районных судов Абхазии на заседании сессии 17 февраля. Судьей Верховного суда была избрана Саида Бутба. На должность судьи Очамчырского районного суда была избрана Ирма Дочия, Гагрского районного суда – Инал Квициния, Гудаутского районного суда – Мадина Лазарева. Судьи в Абхазии избираются на десять лет Парламентом по представлению президента республики большинством от общего числа депутатов. Судьи Конституционного суда – на 15 лет. Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленным законом Абхазии "О статусе судей в Республике Абхазия".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/parlament-abkhazii-naznachil-sroki-vnedreniya-asis-v-sudakh-1037627169.html

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