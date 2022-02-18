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Директора сухумских школ обсудили возможность выхода из карантина
Директора сухумских школ обсудили возможность выхода из карантина
Количество заболевших учителей в столице в период ухода на карантин достигало около 90 человек, а больных учащихся было около 800, рассказала главный... 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T16:50+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Руководители школ Сухума единогласны во мнении, что нужно возобновить учебный процесс с 21 февраля, рассказала в интервью радио Sputnik специалист Управления образования администрации столицы Марина Аршба.На сегодняшний день, по ее словам, 41 педагог и 461 учащийся на стадии выздоровления."Думаю, будет общее решение, примут все совместно. Все руководители школ единогласно сказали, что нужно возобновить учебный процесс, естественно в соответствии с санитарными нормами, которые нам предписаны", – сказала Аршба.По ее словам, на карантине многие педагоги связываются с учениками онлайн, присылают задания по мессенджерам."Единственное, что мы ждем от этого, чтобы дети остались в учебном процессе, чтобы ответственность и мотивация учиться не пропала. Сказать, что знания по предметам увеличатся, невозможно", – считает специалист.Карантин в образовательных учреждениях Абхазии действует с конца января, 10 февраля по распоряжению главы администрации Сухума Беслана Эшба в школах и дошкольных учреждениях столицы карантин был продлен до 18 февраля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/arshba-rukovoditeli-shkol-sukhuma-edinoglasny-v-voprose-vozobnovleniya-ucheby-1037636382.html
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новости, школы, образование, мировая пандемия коронавируса covid-19, сухум
Директора сухумских школ обсудили возможность выхода из карантина
16:50 18.02.2022 (обновлено: 16:57 18.02.2022) Подписаться на
Количество заболевших учителей в столице в период ухода на карантин достигало около 90 человек, а больных учащихся было около 800, рассказала главный специалист Управления образования администрации Сухума Марина Аршба.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Руководители школ Сухума единогласны во мнении, что нужно возобновить учебный процесс с 21 февраля, рассказала в интервью радио Sputnik специалист Управления образования администрации столицы Марина Аршба.
На сегодняшний день, по ее словам, 41 педагог и 461 учащийся на стадии выздоровления.
"Думаю, будет общее решение, примут все совместно. Все руководители школ единогласно сказали, что нужно возобновить учебный процесс, естественно в соответствии с санитарными нормами, которые нам предписаны", – сказала Аршба.
По ее словам, на карантине многие педагоги связываются с учениками онлайн, присылают задания по мессенджерам.
"Единственное, что мы ждем от этого, чтобы дети остались в учебном процессе, чтобы ответственность и мотивация учиться не пропала. Сказать, что знания по предметам увеличатся, невозможно", – считает специалист.
Аршба добавила, что среди сотрудников Управления образования столицы есть мнение, что потерянное учебное время для 2-11 классов необходимо компенсировать каникулярным периодом и добавить еще две недели в конце учебного года – одну неделю в мае и одну неделю в июне, то есть продолжить учебу до 10 июня. Ученикам первых классов предлагается продлить учебный год до 3 июня.
Карантин в образовательных учреждениях Абхазии действует с конца января, 10 февраля по распоряжению главы администрации Сухума Беслана Эшба в школах и дошкольных учреждениях столицы карантин был продлен до 18 февраля.