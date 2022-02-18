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Главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию населения в Россию
Главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию населения в Россию
Власти Украины сосредоточили на границе с донбасскими республиками большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением... 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T17:15+0300
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УХУМ, 18 фев – Sputnik. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об эвакуации населения в Россию. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале.По словам Пушилина, российские власти выделили в Ростовской области место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.Глава ДНР сообщил, что ВСУ вскоре получат приказ начать наступление в регионе.Пушилин добавил, что киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения."Вооруженные силы Донецкой народной республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности. Полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее при обстрелах противника населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан", – пояснил Пушилин.С заявлением об эвакуации населения в Россию выступил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он поручил ведомствам обеспечить процесс.Накануне в ДНР и ЛНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/politolog-gosduma-rossii-prinyala-sudbonosnoe-reshenie-po-lnr-i-dnr-1037640693.html
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Главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию населения в Россию
17:15 18.02.2022 (обновлено: 17:32 18.02.2022) Подписаться на
Власти Украины сосредоточили на границе с донбасскими республиками большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
УХУМ, 18 фев – Sputnik.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об эвакуации населения в Россию. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале
.
По словам Пушилина, российские власти выделили в Ростовской области место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.
Глава ДНР сообщил, что ВСУ вскоре получат приказ начать наступление в регионе.
"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", – сказал он.
Пушилин добавил, что киевские власти постоянно наращивают численность военнослужащих в зоне конфликта и стягивают туда вооружения.
"Вооруженные силы Донецкой народной республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности. Полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее при обстрелах противника населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан", – пояснил Пушилин.
С заявлением об эвакуации населения в Россию выступил и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он поручил ведомствам обеспечить процесс.
Также Пасечник обратился к мужчинам, способным держать в руках оружие, с призывом встать на защиту республики.
Накануне в ДНР и ЛНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.