https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/karantin-v-shkolakh-i-detsadakh-gagry-prodlili-do-kontsa-fevralya-1037660151.html
Карантин в школах и детсадах Гагры продлили до конца февраля
Карантин в школах и детсадах Гагры продлили до конца февраля
Общее число случаев коронавируса в Абхазии накануне превысило 50 тысяч, 633 человека скончались после заражения. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T21:43+0300
2022-02-18T21:43+0300
2022-02-18T21:53+0300
в абхазии
абхазия
гагрский район
школы
учеба
мировая пандемия коронавируса covid-19
карантин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101518/02/1015180233_0:0:4512:2538_1920x0_80_0_0_a7b2a779b599a582c97535dd321a25cb.jpg
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Карантин в школах и детских садах Гагрского района продлили до 28 февраля, распоряжение об этом подписал глава администрации района Юрий Хагуш, сообщается на официальном аккаунте муниципалитета в Facebook.Ограничительные меры в Гагрском районе действуют с 1 февраля. Карантин в образовательных учреждениях был введен в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом и продлевался несколько раз.Школы и детские сады во всех районах Абхазии остаются закрытыми с 27 января. В Сухуме карантин завершился в пятницу, 18 февраля, школы возобновляют работу с понедельника, 21 февраля. В других районах Абхазии о продлении карантина не сообщалось.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/vse-sukhumskie-shkoly-za-isklyucheniem-odnoy-vozobnovyat-uchebu-s-ponedelnika-1037659533.html
абхазия
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101518/02/1015180233_253:0:4264:3008_1920x0_80_0_0_078fedf1244e6632e75be67611d19b84.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, гагрский район, школы, учеба, мировая пандемия коронавируса covid-19, карантин, новости
Карантин в школах и детсадах Гагры продлили до конца февраля
21:43 18.02.2022 (обновлено: 21:53 18.02.2022) Подписаться на
Общее число случаев коронавируса в Абхазии накануне превысило 50 тысяч, 633 человека скончались после заражения.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik.
Карантин в школах и детских садах Гагрского района продлили до 28 февраля, распоряжение об этом подписал глава администрации района Юрий Хагуш, сообщается на официальном аккаунте муниципалитета в Facebook
.
Ограничительные меры в Гагрском районе действуют с 1 февраля. Карантин в образовательных учреждениях был введен в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом и продлевался несколько раз.
Школы и детские сады во всех районах Абхазии остаются закрытыми с 27 января. В Сухуме карантин завершился в пятницу, 18 февраля, школы возобновляют работу с понедельника, 21 февраля. В других районах Абхазии о продлении карантина не сообщалось.