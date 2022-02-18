https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/karantin-v-shkolakh-i-detsadakh-gagry-prodlili-do-kontsa-fevralya-1037660151.html

Карантин в школах и детсадах Гагры продлили до конца февраля

Карантин в школах и детсадах Гагры продлили до конца февраля

Общее число случаев коронавируса в Абхазии накануне превысило 50 тысяч, 633 человека скончались после заражения. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T21:43+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Карантин в школах и детских садах Гагрского района продлили до 28 февраля, распоряжение об этом подписал глава администрации района Юрий Хагуш, сообщается на официальном аккаунте муниципалитета в Facebook.Ограничительные меры в Гагрском районе действуют с 1 февраля. Карантин в образовательных учреждениях был введен в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом и продлевался несколько раз.Школы и детские сады во всех районах Абхазии остаются закрытыми с 27 января. В Сухуме карантин завершился в пятницу, 18 февраля, школы возобновляют работу с понедельника, 21 февраля. В других районах Абхазии о продлении карантина не сообщалось.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/vse-sukhumskie-shkoly-za-isklyucheniem-odnoy-vozobnovyat-uchebu-s-ponedelnika-1037659533.html

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абхазия, гагрский район, школы, учеба, мировая пандемия коронавируса covid-19, карантин, новости