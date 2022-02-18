https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/vse-sukhumskie-shkoly-za-isklyucheniem-odnoy-vozobnovyat-uchebu-s-ponedelnika-1037659533.html

Все сухумские школы, за исключением одной, возобновят учебу с понедельника

Все сухумские школы, за исключением одной, возобновят учебу с понедельника

Накануне директора школ Сухума провели собрание и сошлись во мнении, что учебный процесс нужно возобновить с 21 февраля. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T21:00+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. С 21 февраля все школы и детские сады Сухума возобновят работу, кроме средней школы № 2 имени Пушкина, где болеет ковидом значительное количество детей и учителей, сообщается на сайте столичной мэрии.Карантин, введенный в образовательных учреждениях Сухума в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, истекает 18 февраля.Карантин во второй школе решено продлить еще на неделю.По данным Таркил, ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 удалось выправить закрытием школ на несколько недель. В период ухода на карантин в Сухуме болели около 90 педагогов, а больных учащихся было около 800.Средние и дошкольные образовательные учреждения столицы и всех районов Абхазии находились на карантине с 27 января 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/direktora-sukhumskikh-shkol-obsudili-vozmozhnost-vykhoda-iz-karantina-1037654314.html

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сухум, образование, школы, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости