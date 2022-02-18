https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/vse-sukhumskie-shkoly-za-isklyucheniem-odnoy-vozobnovyat-uchebu-s-ponedelnika-1037659533.html
Все сухумские школы, за исключением одной, возобновят учебу с понедельника
Все сухумские школы, за исключением одной, возобновят учебу с понедельника
Накануне директора школ Сухума провели собрание и сошлись во мнении, что учебный процесс нужно возобновить с 21 февраля. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T21:00+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. С 21 февраля все школы и детские сады Сухума возобновят работу, кроме средней школы № 2 имени Пушкина, где болеет ковидом значительное количество детей и учителей, сообщается на сайте столичной мэрии.Карантин, введенный в образовательных учреждениях Сухума в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, истекает 18 февраля.Карантин во второй школе решено продлить еще на неделю.По данным Таркил, ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 удалось выправить закрытием школ на несколько недель. В период ухода на карантин в Сухуме болели около 90 педагогов, а больных учащихся было около 800.Средние и дошкольные образовательные учреждения столицы и всех районов Абхазии находились на карантине с 27 января 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/direktora-sukhumskikh-shkol-obsudili-vozmozhnost-vykhoda-iz-karantina-1037654314.html
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сухум, образование, школы, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Все сухумские школы, за исключением одной, возобновят учебу с понедельника
21:00 18.02.2022 (обновлено: 21:50 18.02.2022) Подписаться на
Накануне директора школ Сухума провели собрание и сошлись во мнении, что учебный процесс нужно возобновить с 21 февраля.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik.
С 21 февраля все школы и детские сады Сухума возобновят работу, кроме средней школы № 2 имени Пушкина, где болеет ковидом значительное количество детей и учителей, сообщается
на сайте столичной мэрии.
Карантин, введенный в образовательных учреждениях Сухума в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, истекает 18 февраля.
"Во второй школе болеют восемь учителей и 62 ученика. По рекомендации главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой мы не открываем эту школу", – приводятся в сообщении слова начальника Управления образования администрации Сухума Астанды Таркил.
Карантин во второй школе решено продлить еще на неделю.
По данным Таркил, ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 удалось выправить закрытием школ на несколько недель. В период ухода на карантин в Сухуме болели около 90 педагогов, а больных учащихся было около 800.
Средние и дошкольные образовательные учреждения столицы и всех районов Абхазии находились на карантине с 27 января 2022 года.