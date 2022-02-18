https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/malchik-s-bolshimi-glazami-kak-fond-ashana-pomog-armanu-torosyanu-1037545372.html

Мальчик с большими глазами: как фонд "Ашана" помог Арману Торосяну

Мальчик с большими глазами: как фонд "Ашана" помог Арману Торосяну

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телеканалом "Абаза ТВ" запустил проект "Плоды добра". 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T10:15+0300

2022-02-18T10:15+0300

2022-02-18T11:32+0300

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Цель проекта – узнать и рассказать о том, как изменилась жизнь подопечных фонда после оказания им помощи.Шесть лет назад культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение пятимесячного Армана Торосяна. Sputnik наведался в гости к мальчику и узнал, как он живет сейчас.Асмат Цвижба, SputnikБольшой мир маленького мальчикаШестилетний большеглазый Арман с улыбкой встречает нас во дворе дома и хвастается новеньким трехколесным красным велосипедом. Арман совсем не стесняется камеры, с удовольствием позирует фотографу и приглашает гостей в дом, показать свои игрушки."Вот это белый гелик. Когда я вырасту, и у меня будет такой", – показывает любимую игрушку Арман.Но навороченной машинке мальчик предпочитает игры с кошками – дымчатым Шустриком и рыжим Тигром. Арман не выпускает их из рук, рассказывает, как они приходят ночью и прячутся под его одеялом и как он оберегает их от дворовых собак. По словам его мамы Дианы, парень обожает животных и готов возится с ними целый день.В прошлом году мальчик пошел в подготовительный класс, готовится к школе. Арман уже умеет писать "заковыристые" армянские буквы, в прописях почти нет ошибок.Патология не приговорШесть лет назад Диана не могла и мечтать о том, что ее сын будет легко улыбаться, сможет сам есть, разговаривать, а тем более пойдет в школу. Мальчик родился с врожденной патологией – волчья пасть и заячья губа. Это врожденное отклонение в результате которого ткани мягкого и твердого неба деформируются и образуют щель.По словам девушки, до родов о том, что ее ребенок будет особенным она и врачи не подозревали. Своего сына после родов Диана увидела не сразу, несколько дней родственники не показывали малыша маме.Первую операцию Арману сделали, когда ему было всего пять месяцев. До этого он питался только через трубку.Операцию провели в Московском институте челюстно-лицевой хирургии. В помощь Арману культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор, на операцию было собрано боле 250 тысяч рублей. Семья такую сумму оплатить самостоятельно не могла."Первая операция была самая страшная, она шла пять часов. У меня тогда как будто целую жизнь отняли", – вспоминает Диана, просматривая архивные фото из Москвы.Во второй раз операцию провели в год. Тогда, признается Диана, страшно уже не было. Она знала, что с ее сыном все будет хорошо и он не будет отличаться от сверстников.В июне Арману исполнится семь, и ему предстоит последняя операция. После нее шрамы на его лице будут практически не видны, он сможет разговаривать еще лучше и спокойно есть твердую пищу.По словам Дианы, жизнь ее сына не стала бы обычной без помощи фонда "Ашана" и неравнодушных людей, которых она благодарит каждый день.Со съемочной группой Арман попрощался как истинный джентльмен – мужчинам крепко пожал руки, а даме преподнес букет цикламенов из собственного сада.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160623/1018825075.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/zhizn-v-kraskakh-kak-neznakomye-lyudi-pomogli-rebenku-zhit-polnotsenno--1037620714.html

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культурно-благотворительный фонд "ашана", дети, здоровье, лечение, благотворительность, новости