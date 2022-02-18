https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/zhizn-v-kraskakh-kak-neznakomye-lyudi-pomogli-rebenku-zhit-polnotsenno--1037620714.html
Жизнь в красках: как незнакомые люди помогли ребенку жить полноценно
Жизнь в красках: как незнакомые люди помогли ребенку жить полноценно
Шесть лет назад культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение пятимесячного Армана Торосяна и кардинально изменил его жизнь. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T10:30+0300
2022-02-18T10:30+0300
2022-02-18T10:32+0300
в абхазии
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/10/1037620676_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_045dd4b01eff5b0459e8e28e091fe5b8.jpg
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телеканалом "Абаза ТВ" запустил проект "Плоды добра".Мальчик родился с врожденной патологией – волчья пасть и заячья губа. Это врожденное отклонение, в результате которого ткани мягкого и твердого неба деформируются и образуют щель.Первую операцию Арману сделали, когда ему было всего пять месяцев. До этого он питался только через трубку.Операцию провели в Московском институте челюстно-лицевой хирургии. В помощь Арману культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор, на операцию было собрано боле 250 тысяч рублей. В год ему была проведена вторая операция.Сейчас мальчик живет полноценной жизнью – готовится к первому классу, катается на велосипеде и играет с любимыми питомцами – котами Шустриком и Тигром.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/malchik-s-bolshimi-glazami-kak-fond-ashana-pomog-armanu-torosyanu-1037545372.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/10/1037620676_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b4c6e091b9929aaf6acdc22bd07ab40.jpg
Жизнь в красках: как незнакомые люди помогли ребенку жить полноценно
Жизнь в красках: как незнакомые люди помогли ребенку жить полноценно
2022-02-18T10:30+0300
true
PT1M07S
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео
Жизнь в красках: как незнакомые люди помогли ребенку жить полноценно
10:30 18.02.2022 (обновлено: 10:32 18.02.2022) Подписаться на
Шесть лет назад культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение пятимесячного Армана Торосяна и кардинально изменил его жизнь.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телеканалом "Абаза ТВ" запустил проект "Плоды добра".
Мальчик родился с врожденной патологией – волчья пасть и заячья губа. Это врожденное отклонение, в результате которого ткани мягкого и твердого неба деформируются и образуют щель.
Первую операцию Арману сделали, когда ему было всего пять месяцев. До этого он питался только через трубку.
Операцию провели в Московском институте челюстно-лицевой хирургии. В помощь Арману культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор, на операцию было собрано боле 250 тысяч рублей. В год ему была проведена вторая операция.
Сейчас мальчик живет полноценной жизнью – готовится к первому классу, катается на велосипеде и играет с любимыми питомцами – котами Шустриком и Тигром.