https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/zhizn-v-kraskakh-kak-neznakomye-lyudi-pomogli-rebenku-zhit-polnotsenno--1037620714.html

Жизнь в красках: как незнакомые люди помогли ребенку жить полноценно

Жизнь в красках: как незнакомые люди помогли ребенку жить полноценно

Шесть лет назад культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение пятимесячного Армана Торосяна и кардинально изменил его жизнь. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T10:30+0300

2022-02-18T10:30+0300

2022-02-18T10:32+0300

в абхазии

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/10/1037620676_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_045dd4b01eff5b0459e8e28e091fe5b8.jpg

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и телеканалом "Абаза ТВ" запустил проект "Плоды добра".Мальчик родился с врожденной патологией – волчья пасть и заячья губа. Это врожденное отклонение, в результате которого ткани мягкого и твердого неба деформируются и образуют щель.Первую операцию Арману сделали, когда ему было всего пять месяцев. До этого он питался только через трубку.Операцию провели в Московском институте челюстно-лицевой хирургии. В помощь Арману культурно-благотворительный фонд "Ашана" объявил сбор, на операцию было собрано боле 250 тысяч рублей. В год ему была проведена вторая операция.Сейчас мальчик живет полноценной жизнью – готовится к первому классу, катается на велосипеде и играет с любимыми питомцами – котами Шустриком и Тигром.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/malchik-s-bolshimi-glazami-kak-fond-ashana-pomog-armanu-torosyanu-1037545372.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Жизнь в красках: как незнакомые люди помогли ребенку жить полноценно Жизнь в красках: как незнакомые люди помогли ребенку жить полноценно 2022-02-18T10:30+0300 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео