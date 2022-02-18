https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/mchs-abkhazii-vyrazilo-gotovnost-pribyt-na-donbass-dlya-pomoschi-naseleniyu-1037660785.html

МЧС Абхазии выразило готовность помочь населению Донбасса

МЧС Абхазии выразило готовность помочь населению Донбасса

За последние сутки ситуация на линии соприкосновения на Донбассе обострилась, ВСУ неоднократно открывали огонь по позициям ополченцев. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T22:49+0300

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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. МЧС Абхазии готово оказать всяческую помощь коллегам из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Оперативные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии готовы прибыть на Донбасс для оказания помощи мирному населению, отмечается в сообщении.В пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации населения в Россию из-за угрозы вооруженного нападения со стороны Украины. Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область, там ввели режим повышенной готовности.Украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно производят обстрелы, в том числе с применением запрещенной техники. В пятницу ситуация обострилась. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/sukhum-gotov-prinyat-zhiteley-donbassa-gde--navisla-ugroza-voyny-1037659177.html

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