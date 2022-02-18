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МЧС Абхазии выразило готовность помочь населению Донбасса
МЧС Абхазии выразило готовность помочь населению Донбасса
За последние сутки ситуация на линии соприкосновения на Донбассе обострилась, ВСУ неоднократно открывали огонь по позициям ополченцев. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T22:49+0300
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. МЧС Абхазии готово оказать всяческую помощь коллегам из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Оперативные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии готовы прибыть на Донбасс для оказания помощи мирному населению, отмечается в сообщении.В пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации населения в Россию из-за угрозы вооруженного нападения со стороны Украины. Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область, там ввели режим повышенной готовности.Украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно производят обстрелы, в том числе с применением запрещенной техники. В пятницу ситуация обострилась. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/sukhum-gotov-prinyat-zhiteley-donbassa-gde--navisla-ugroza-voyny-1037659177.html
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МЧС Абхазии выразило готовность помочь населению Донбасса
22:49 18.02.2022 (обновлено: 22:51 18.02.2022) Подписаться на
За последние сутки ситуация на линии соприкосновения на Донбассе обострилась, ВСУ неоднократно открывали огонь по позициям ополченцев.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik. МЧС Абхазии готово оказать всяческую помощь коллегам из Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.
Оперативные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии готовы прибыть на Донбасс для оказания помощи мирному населению, отмечается в сообщении.
В пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации населения в Россию из-за угрозы вооруженного нападения со стороны Украины.
Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область, там ввели режим повышенной готовности.
Украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно производят обстрелы, в том числе с применением запрещенной техники. В пятницу ситуация обострилась. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.