https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/sukhum-gotov-prinyat-zhiteley-donbassa-gde--navisla-ugroza-voyny-1037659177.html
Сухум готов принять беженцев из Донбасса в связи с угрозой войны
Сухум готов принять беженцев из Донбасса в связи с угрозой войны
Украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают их позиции, в том числе с применением запрещенной техники... 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T20:26+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Сухум готов принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в регионе, об этом сообщается на сайте администрации абхазской столицы.По поручению мэра Сухума Беслана Эшба, с главами Донецка и Луганска связались по телефону заместители мэра Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба и предложили в случае необходимости принять жителей донбасских республик.Главы Донецка и Луганска Алексей Кулемзин и Манолис Пилавов поблагодарили абхазских коллег за их предложение. В пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации населения в Россию из-за угрозы вооруженного нападения Украины. За последние сутки вооруженные силы Украины неоднократно открывали огонь по позициям ополченцев.Эвакуация жителей уже началась. По договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.Украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно производят обстрелы, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/v-donetske-nachalas-evakuatsiya-zhiteley--1037658184.html
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Сухум готов принять беженцев из Донбасса в связи с угрозой войны
20:26 18.02.2022 (обновлено: 22:27 18.02.2022) Подписаться на
Украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают их позиции, в том числе с применением запрещенной техники, за последние сутки ситуация обострилась.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik.
Сухум готов принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в регионе, об этом сообщается
на сайте администрации абхазской столицы.
По поручению мэра Сухума Беслана Эшба, с главами Донецка и Луганска связались по телефону заместители мэра Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба и предложили в случае необходимости принять жителей донбасских республик.
Главы Донецка и Луганска Алексей Кулемзин и Манолис Пилавов поблагодарили абхазских коллег за их предложение.
В пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации населения в Россию из-за угрозы вооруженного нападения Украины. За последние сутки вооруженные силы Украины неоднократно открывали огонь по позициям ополченцев.
Эвакуация жителей уже началась. По договоренности с российскими властями в Ростовской области выделили место для населения ДНР и ЛНР, на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода.
Украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно производят обстрелы, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.