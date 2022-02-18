https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/peskov-vse-ucheniya-na-territorii-rossii-absolyutno-prozrachny-1037650188.html
Песков: все учения на территории России абсолютно прозрачны
Песков: все учения на территории России абсолютно прозрачны
Запад все последнее время подозревает Россию в подготовке к войне и нападении на Украину, в Кремле неоднократно опровергали такие обвинения. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T13:28+0300
2022-02-18T13:28+0300
2022-02-18T13:35+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряженности в связи с учениями российских войск."Дело в том, что вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачные, абсолютно понятные для специалистов из других стран, поэтому они не… должны вызывать ни у кого обеспокоенность", – сказал он журналистам.В субботу под руководством президента России Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/shoygu-dolozhil-putinu-o-khode-ucheniy-rossiyskoy-armii-1037585514.html
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россия, в мире, армия, учения, дмитрий песков, владимир путин
Песков: все учения на территории России абсолютно прозрачны
13:28 18.02.2022 (обновлено: 13:35 18.02.2022) Подписаться на
Запад все последнее время подозревает Россию в подготовке к войне и нападении на Украину, в Кремле неоднократно опровергали такие обвинения.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряженности в связи с учениями российских войск.
"Дело в том, что вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачные, абсолютно понятные для специалистов из других стран, поэтому они не… должны вызывать ни у кого обеспокоенность", – сказал он журналистам.
В субботу под руководством президента России Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.