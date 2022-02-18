https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/peskov-vse-ucheniya-na-territorii-rossii-absolyutno-prozrachny-1037650188.html

Песков: все учения на территории России абсолютно прозрачны

Песков: все учения на территории России абсолютно прозрачны

Запад все последнее время подозревает Россию в подготовке к войне и нападении на Украину, в Кремле неоднократно опровергали такие обвинения. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T13:28+0300

2022-02-18T13:28+0300

2022-02-18T13:35+0300

россия

в мире

армия

учения

дмитрий песков

владимир путин

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Все учения на территории России абсолютно прозрачны, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряженности в связи с учениями российских войск."Дело в том, что вы видите, что сейчас идет целый ряд учений, и опять же это те действия, которые абсолютно прозрачные, абсолютно понятные для специалистов из других стран, поэтому они не… должны вызывать ни у кого обеспокоенность", – сказал он журналистам.В субботу под руководством президента России Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/shoygu-dolozhil-putinu-o-khode-ucheniy-rossiyskoy-armii-1037585514.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, армия, учения, дмитрий песков, владимир путин