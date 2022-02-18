"Поведение грабителей": зачем США забрали деньги у афганцев
11:30 18.02.2022 (обновлено: 11:32 18.02.2022)
© AFP 2022 / MOHD RASFANБоец Талибана сопровождает людей во время демонстрации осуждения недавней акции протеста афганских активистов за права женщин в Кабуле 21 января 2022 года.
© AFP 2022 / MOHD RASFAN
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден решил передать деньги афганского Центробанка, хранящиеся в США, семьям жертв терактов 11 сентября, хотя ни один из боевиков, устроивших атаку, не был афганцем.
В Кабуле возмутились, на улицах — сотни протестующих. Почему Белый дом пошел на это, читайте в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости.
Одну половину вам, другую — нам
Президент США подписал указ о блокировке семи миллиардов долларов валютных резервов Афганистана, хранящихся в американских банках. Три с половиной направят семьям и родственникам погибших 11 сентября 2001-го. Вторую половину — афганским гуманитарным организациям.
Пока эти активы перевели на специальный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Разрешение должен выдать суд штата.
У Кабула более девяти миллиардов долларов золотовалютных резервов. В США хранятся семь, остальное — в Германии, ОАЭ и Швейцарии. В Вашингтоне не раз отмечали: афганские власти собрали эти средства за последние двадцать лет во многом благодаря американской помощи.
© AFP 2022 / ALEX WONGДжо Байден
Джо Байден
© AFP 2022 / ALEX WONG
Указ Байдена осудили в ООН. Пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик призвал разблокировать активы. Этого требовали и раньше, но тщетно.
Еще резче отреагировали в Пекине. "Поведение грабителей. Это еще раз подтверждает: миропорядок, за который выступают США, не защищает права слабых и справедливость, а лишь поддерживает гегемонию Вашингтона", — заявили в МИД КНР.
Не промолчали и в Москве. "Почему афганский народ, никаким образом не участвовавший в организации этих терактов, должен теперь за них расплачиваться? — возмутилась официальный представитель МИД Мария Захарова. — В условиях чрезвычайно сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в том числе в результате провальной военной кампании США и их союзников по НАТО, Вашингтон фактически усугубляет гуманитарный кризис в Афганистане".
А в Кабуле и Джелалабаде провели акции протеста. "Прекратите враждовать с афганским народом!", "США и их союзники должны заплатить за убийство тысяч афганцев и разрушение Афганистана!" — такие плакаты несли демонстранты.
11 сентября 2021, 08:48
Санкции вместо помощи
"Кража афганских денег — свидетельство человеческого и морального разложения страны и общества", — написал в Twitter глава политофиса талибов в Катаре Мухаммед Наим.
США не выполняют договоренности. По словам министра иностранных дел Амира Хан Мутаки, Вашингтон так и не исключил из черных списков членов нового афганского правительства, а вместо помощи в восстановлении страны ввел санкции.
Впервые талибов поддержали и прежние афганские власти. Бывший президент Хамид Карзай попросил Вашингтон "ради будущих поколений" немедленно вернуть средства, принадлежавшие "не правительству, а афганскому народу".
А экс-руководитель МИД Мохаммад Ханиф Атмар назвал неэтичным и незаконным "использование резервов, необходимых для жизнеобеспечения Афганистана, учитывая, что афганцы, сами жертвы терроризма, искренне сочувствуют погибшим 11 сентября".
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С.Лаврова с бывшим президентом Афганистана Х.Карзаем
Встреча главы МИД РФ С.Лаврова с бывшим президентом Афганистана Х.Карзаем
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Афганские госрезервы администрация Джозефа Байдена заморозила 15 августа прошлого года. Американцы, хотя и не сумели помешать падению режима президента Ашрафа Гани, сохранили мощный рычаг давления на Кабул. Талибы призвали конгресс вернуть им возможность беспрепятственно распоряжаться финансовыми средствами. Но Белый дом дал понять: на это рассчитывать не стоит.
Россия и Китай указали на необходимость деполитизировать вопрос и "немедленно разблокировать афганские деньги на счетах западных банков". По словам Владимира Путина, тогда появится возможность помочь детям, приобрести медицинское оборудование и лекарства. "Это не пойдет на оружие, да и оружие в Афганистане не нужно "Талибану"*. Там уже на миллиарды долларов оружия оставили", — отметил российский лидер, видимо, имея в виду последствия стремительного ухода из страны американцев и их союзников.
25 сентября 2021, 21:31
Вашингтон и Брюссель выдвигают политические условия: амнистия афганцам, работавшим с предыдущим правительством, инклюзивное правительство, школьное образование для девочек.
С исторической точки зрения сложилась уникальная ситуация, указывает научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. "С одной стороны, талибов пока не признали. В США считают, что это должен быть коллективный процесс, такой же точки зрения, кстати, придерживается и Россия. С другой — с "Талибаном"* все контактируют. Хотя на разном уровне. У некоторых государств в Афганистане работают послы, есть и дипломатические миссии у талибов. Так что в некотором роде признание происходит, но официально об этом не говорят", — объясняет политолог.
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТретье заседание московского формата консультаций по Афганистану
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану
© Sputnik / Алексей Куденко/
Афганские власти еще раз попробуют разблокировать золотовалютные резервы. Одну делегацию направили в Катар встречаться с представителями Евросоюза и стран Персидского залива, другую — в Британию. Но вряд ли им пойдут навстречу, полагает собеседник РИА Новости.
"В США это решение приняли, больше исходя из внутриполитической ситуации: падение рейтинга Байдена, критика за бегство из Афганистана. Это попытка повлиять на общественное мнение. Вашингтон посылает сигнал: мы не готовы признать талибов. Но особых последствий для Кабула не будет", — уверен Омар Нессар.
И на гуманитарную ситуацию это никак не повлияет. Она как была тяжелой, так и останется.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.