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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 февраля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 февраля

Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта с арктическими массами воздуха. 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T17:45+0300

2022-02-18T17:45+0300

2022-02-18T17:45+0300

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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу временами дождь, местами в предгорьях с мокрым снегом, в горах снег, в воскресенье без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое, будет понижаться. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С. Температура морской воды +8°С. Волнение морской воды от умеренного до значительного, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, климат, зима, новости