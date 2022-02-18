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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 февраля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 февраля
Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта с арктическими массами воздуха. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T17:45+0300
2022-02-18T17:45+0300
2022-02-18T17:45+0300
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу временами дождь, местами в предгорьях с мокрым снегом, в горах снег, в воскресенье без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое, будет понижаться. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С. Температура морской воды +8°С. Волнение морской воды от умеренного до значительного, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии, климат, зима, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 19 и 20 февраля
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Территория Черноморского побережья Абхазии в выходные будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта с арктическими массами воздуха.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В выходные дни, 19 и 20 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу временами дождь, местами в предгорьях с мокрым снегом, в горах снег, в воскресенье без осадков, местами туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды от умеренного до значительного, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.