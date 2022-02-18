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https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/v-donetske-nachalas-evakuatsiya-zhiteley--1037658184.html
В Донецке началась эвакуация жителей
В Донецке началась эвакуация жителей
Обстановка на границе Донбасса с Украиной обострилась накануне, Киев по-прежнему игнорирует все достигнутые ранее договоренности. 18.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В Донецке началась эвакуация жителей из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости.Власти самопровозглашенной республики распространили информацию о местах и времени сбора. В каждом районе города определены пункты, где людей будут ждать автобусы. Первыми покинут город дети из детских домов, передал с места корреспондент агентства.Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/glava-dnr-obyavil-massovuyu-evakuatsiyu-naseleniya-v-rossiyu-1037655014.html
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в мире, донбасс, украина, россия, новости

В Донецке началась эвакуация жителей

19:03 18.02.2022 (обновлено: 20:47 18.02.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРоссия временно закрыла границу с ДНР в связи с коронавирусом
Россия временно закрыла границу с ДНР в связи с коронавирусом - Sputnik Абхазия, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
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Обстановка на границе Донбасса с Украиной обострилась накануне, Киев по-прежнему игнорирует все достигнутые ранее договоренности.
СУХУМ, 18 фев – Sputnik. В Донецке началась эвакуация жителей из-за обострения ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости.

Власти самопровозглашенной республики распространили информацию о местах и времени сбора. В каждом районе города определены пункты, где людей будут ждать автобусы. Первыми покинут город дети из детских домов, передал с места корреспондент агентства.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее заявил, что организовывает с пятницы массовую эвакуацию населения из ДНР в связи с угрозой вторжения Украины. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию.
СМИ: Киев решил надавить на Донбасс в обход минских договоренностей - Sputnik Абхазия, 1920, 18.02.2022
Главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию населения в Россию
17:15
Накануне в донбасских республиках заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.
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