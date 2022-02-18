https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/temnaya-istoriya-pochemu-nelegalnye-gidy-stali-problemoy-dlya-abkhazii-1037625601.html

Темная история: почему нелегальные гиды стали проблемой для Абхазии

Темная история: почему нелегальные гиды стали проблемой для Абхазии

Проблема с нелегалами в турсфере Абхазии не новая. Но своего пика она достигла в 2022 году, когда лицензированные местные экскурсоводы развернули "войну"... 18.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-18T09:45+0300

2022-02-18T09:45+0300

2022-02-18T10:21+0300

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О том, какую угрозу несут нелегальные экскурсоводы имиджу и экономике Абхазии, как профсоюз гидов республики пытается бороться с ними, какой законопроект пытаются инициировать для принятия в Парламенте, читайте в материале Sputnik.SputnikВ Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако уже несколько лет им составляют нездоровую конкуренцию нелегалы, которые "сочиняют" историю и зачастую рассказывают небылицы. Лжегиды, как их часто называют, попадаются, как среди местных жителей, так и среди иностранных граждан. Однако, если первые могут приукрасить или не совсем корректно изложить исторические факты, то вторые, бывает, оскорбляют Абхазию и ее жителей.Так, в феврале 2022 года в абхазском сегменте соцсетей появилось несколько видео, сделанных во время экскурсий с нелегальными гидами. В них видно, как экскурсоводы искажают историю республики и оскорбительно отзываются о жителях страны. Ролики сняли лицензированные абхазские гиды, которые совершили несколько "контрольных закупок", чтобы обратить внимание широкой общественности, в частности властей, на проблему с нелегалами на туристическом рынке Абхазии."Контрольные закупки организовал наш профсоюз, на наши средства. Под видом туристов записались к нелегальным гидам на экскурсии и снимали на видео то, что они говорят. Мы провели три контрольные закупки, и они были шокирующими для нас. Если честно, мы не ожидали, что такое можно говорить о стране и о гражданах страны, в которой ты зарабатываешь и не платишь ни рубля никуда. Проводится антиабхазская политика с их стороны, у нас сложилось мнение, что у них один методист, который их инструктирует. Они все под копирку говорят одно – "абхазы дикари, они с детства спаивают детей вином, они спустились с гор и с ишаков пересели на мерседесы". Такие небылицы, которые непонятно откуда берутся и непонятно зачем. Есть выражение: "не плюй в колодец – пригодится воды напиться". А эти люди воруют воду из колодца, да еще и плюют в него. Это настолько возмутительно", – рассказывает одна из активисток, экскурсовод Линда Ампар.По словам другого экскурсовода Форда Чичба, проблема с нелегалами не новая. Она возникла более десяти лет назад. Сначала явление не имело такого массового характера, как сегодня. И тем не менее уже тогда абхазские гиды забили тревогу и обратились в Министерство туризма, чтобы "искоренить проблему, пока сорняк не распустил корни". Однако, как отмечает Чичба, тогда в профильном ведомстве не сочли проблему серьезной.Спустя годы на абхазском рынке число нелегалов возросло в разы. Абхазские экскурсоводы отмечают, что сталкиваются с нелегальными конкурентами ежедневно. По данным Форда Чичба, каждый день в республику заезжает не менее 100 минивэнов с туристами, которые едут на экскурсию с нелицензированным гидом. В Министерстве туризма же данных о количестве нарушителей нет.По убеждению Линды Ампар, нелегалов в турсфере становится все больше и больше, потому что они "нашли такую зону, в которой законы не работают и можно делать все, что угодно". И это не только местные жители, но и приезжие."Если на территории России, в частности в Сочи, попробовать проводить экскурсию без аккредитации, то это чревато последствиями. Штрафы там до 200 тысяч рублей. И, конечно, человеку неповадно вести себя так. А здесь они позволяют себе делать и говорить все, что угодно", – добавляет она.Имидж и не толькоУ проблемы несколько аспектов. Это и имидж, и безопасность туриста, и экономика."Многие уже видели ролики с контрольных закупок, поверьте мне, это всего лишь верхушка айсберга. Иногда такой бред несут, настолько искажается наша история, быт, издевки над нашими обычаями. Эти люди еще умудряются оскорблять и смеяться над многовековыми обычаями. Они говорят туристам: "Вы не успеете оглянуться, у вас кошелек украдут или же вообще вас самих украдут". У человека сразу складывается мнение, что сюда приезжать опасно, разве что только на экскурсию под присмотром и в сопровождении кого-нибудь. Они так и говорят, что в Абхазию можно приехать только на денек, быстро все посмотреть и уехать обратно. Представляете, каждый день 500-600 человек получают искаженную информацию", – рассказывает Форд Чичба.Нелегальные гиды зачастую не отвечают за безопасность своих клиентов. По словам заместителя министра туризма Астамура Барциц, в 2021 году было несколько историй, свидетельствующих об этом: в мае 2021 года в горах пропал один из участников туристической группы, которая отправилась в пеший поход. А во время другого такого похода по запрещенному горному маршруту – перевалу Химса, туристы получили травмы и сотрудникам МЧС пришлось их спасать.Экскурсовод Форд Чичба отмечает, что нелегалы не несут никакой ответственности и случись что, они спокойно покидают страну."У этих гидов нет никакой ответственности, у них нет офиса, страницу в Instagram они могут завести другую. Туристов водят по таким маршрутам, куда не каждый местный житель залезет. А случись что, они сбегают. А потом имидж Абхазии страдает. Во всех СМИ пишут: "вот в Абхазии не обеспечили безопасность туристов". Мы виноваты оказываемся, а все потому что вовремя не искоренили эти вещи", – считает Форд Чичба.По словам Барциц, любому туристическому направлению важна репутация безопасной страны, и если она не считается таковой, то поток туристов сокращается."И когда произойдет какое-то ЧП с непонятным гидом, то это все ляжет на репутацию нашей республики", – подчеркивает он.Еще один аспект проблемы – экономический. Нелегалы занимаются незаконной коммерческой деятельностью на территории Абхазии, при этом не платят никаких налогов.К тому же они отбирают хлеб у местных гидов, которые вынуждены проходить специальные курсы в Министерстве туризма и постоянно повышать квалификацию, чтобы получить лицензию и работать в этой сфере. По наблюдениям Форда Чичба, раньше экскурсионных автобусов в Абхазию было больше, а сейчас половина туристов "уходит налево".Линда Ампар признается, что лицензированным гидам просто напросто обидно, что нелегалы, которые не проходят специальные курсы подготовки, не повышают квалификацию, беспрепятственно работают на территории страны и более того наносят ей имиджевый и экономический урон."Нам, экскурсоводам Абхазии, очень обидно. Каждый из нас старается в течение этих 10-12 часов экскурсии влюбить туриста в Абхазию. Многих это цепляет. Для туристов экскурсия – разведка. Многие из них потом приезжают сюда отдыхать. Наши местные гиды проводят огромную идеологическую работу. Когда ты сам любишь, ты все так преподносишь, что турист тоже влюбляются. Но когда ты в этой стране чужой, не любишь эту страну, не хочешь понимать и принимать традиции, настраиваешь туриста, что он здесь может только покататься и только с тобой, то какое отношение у туриста к этой стране будет? Он вторично не приедет в эту страну”, – считает Ампар.Нужен жесткий подходВ Абхазии еще в 2021 году на уровне правительства обсуждалась проблема с нелегалами. Однако дело тогда так и не сдвинулось с мертвой точки. В Министерстве туризма отмечают, что выявлять факты незаконных экскурсий очень сложно, так как гиды позиционируют себя людьми, которые приехали с друзьями путешествовать по Абхазии.Экскурсоводы же отмечают, что при желании можно найти и нарушителей, и один из вариантов – контрольная закупка, к которой они прибегли во время личного расследования. Однако, они признают, что привлечь затем к ответственности нарушителя по имеющимся законам сложно.Для более эффективной борьбы с нелегалами экскурсоводы инициировали в Парламенте разработку законопроекта, в котором предусматривается ужесточение штрафов за незаконную экскурсионную деятельность – от 30 до 300 мрот для физлиц, до 500 мрот для юрлиц.Главным контролирующим органом этой сферы по закону остается Министерство туризма. Но, как отмечает заместитель министра туризма Астамур Барциц, без поддержки МВД и налоговой службы бороться с нарушителями будет сложно."Мы можем только мониторить и выявлять данные правонарушения, но мы не фискальный орган, привлекать к ответственности мы не можем", – объясняет он.Прописать признакиАстамур Барциц считает, что в законе “О туризме” необходимо прописать признаки экскурсии, по которым можно будет выявлять нелегалов. Это облегчит контрольным органам выявлять нарушителей."Пять основных признаков экскурсий: экскурсовод сопровождает группу, водит по определенному маршруту, на объекте он не просто показывает, а раскрывает тему. Например, если человек поднимается на озеро Рица с друзьями, то он (нелегальный гид - прим.) не будет ему рассказывать, что озеро Рица образовалось обвально-тектоническим путем, глубина его 95 метров, тогда уже идет раскрытие темы", – поясняет Барциц.Еще один способ борьбы с нелегалами, как считают участники этой отрасли, – туристическая полиция.Заместитель министра туризма отмечает, что если создать туристическую полицию в Абхазии, то это будет иметь положительный эффект без ущерба бюджету страны."В международной практике есть такое явление, как туристическая полиция. Она есть в Москве, в Петербурге, где тоже очень много туристов. Там пошли таким путем, чтобы не делать дополнительную нагрузку на МВД, создавать отдельный штат, в курортный период один полк или подразделение выводится как туристическая полиция, они проходят двухнедельные курсы и работают в курортный сезон. Абхазия могла бы пойти таким путем. Это нормальная практика, которая применяется в туристических странах", – добавляет он.Мы связались с одним из нелегальных гидов, осуществляющих экскурсии по абхазским туристическим маршрутам, однако на момент публикации ответы на вопросы так и не получили.

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отдых в абхазии, экскурсии, гиды, туристы