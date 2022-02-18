https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/temnaya-istoriya-pochemu-nelegalnye-gidy-stali-problemoy-dlya-abkhazii-1037625601.html
Темная история: почему нелегальные гиды стали проблемой для Абхазии
Темная история: почему нелегальные гиды стали проблемой для Абхазии
Проблема с нелегалами в турсфере Абхазии не новая. Но своего пика она достигла в 2022 году, когда лицензированные местные экскурсоводы развернули "войну"... 18.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-18T09:45+0300
2022-02-18T09:45+0300
2022-02-18T10:21+0300
в абхазии
отдых в абхазии
экскурсии
гиды
туристы
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О том, какую угрозу несут нелегальные экскурсоводы имиджу и экономике Абхазии, как профсоюз гидов республики пытается бороться с ними, какой законопроект пытаются инициировать для принятия в Парламенте, читайте в материале Sputnik.SputnikВ Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако уже несколько лет им составляют нездоровую конкуренцию нелегалы, которые "сочиняют" историю и зачастую рассказывают небылицы. Лжегиды, как их часто называют, попадаются, как среди местных жителей, так и среди иностранных граждан. Однако, если первые могут приукрасить или не совсем корректно изложить исторические факты, то вторые, бывает, оскорбляют Абхазию и ее жителей.Так, в феврале 2022 года в абхазском сегменте соцсетей появилось несколько видео, сделанных во время экскурсий с нелегальными гидами. В них видно, как экскурсоводы искажают историю республики и оскорбительно отзываются о жителях страны. Ролики сняли лицензированные абхазские гиды, которые совершили несколько "контрольных закупок", чтобы обратить внимание широкой общественности, в частности властей, на проблему с нелегалами на туристическом рынке Абхазии."Контрольные закупки организовал наш профсоюз, на наши средства. Под видом туристов записались к нелегальным гидам на экскурсии и снимали на видео то, что они говорят. Мы провели три контрольные закупки, и они были шокирующими для нас. Если честно, мы не ожидали, что такое можно говорить о стране и о гражданах страны, в которой ты зарабатываешь и не платишь ни рубля никуда. Проводится антиабхазская политика с их стороны, у нас сложилось мнение, что у них один методист, который их инструктирует. Они все под копирку говорят одно – "абхазы дикари, они с детства спаивают детей вином, они спустились с гор и с ишаков пересели на мерседесы". Такие небылицы, которые непонятно откуда берутся и непонятно зачем. Есть выражение: "не плюй в колодец – пригодится воды напиться". А эти люди воруют воду из колодца, да еще и плюют в него. Это настолько возмутительно", – рассказывает одна из активисток, экскурсовод Линда Ампар.По словам другого экскурсовода Форда Чичба, проблема с нелегалами не новая. Она возникла более десяти лет назад. Сначала явление не имело такого массового характера, как сегодня. И тем не менее уже тогда абхазские гиды забили тревогу и обратились в Министерство туризма, чтобы "искоренить проблему, пока сорняк не распустил корни". Однако, как отмечает Чичба, тогда в профильном ведомстве не сочли проблему серьезной.Спустя годы на абхазском рынке число нелегалов возросло в разы. Абхазские экскурсоводы отмечают, что сталкиваются с нелегальными конкурентами ежедневно. По данным Форда Чичба, каждый день в республику заезжает не менее 100 минивэнов с туристами, которые едут на экскурсию с нелицензированным гидом. В Министерстве туризма же данных о количестве нарушителей нет.По убеждению Линды Ампар, нелегалов в турсфере становится все больше и больше, потому что они "нашли такую зону, в которой законы не работают и можно делать все, что угодно". И это не только местные жители, но и приезжие."Если на территории России, в частности в Сочи, попробовать проводить экскурсию без аккредитации, то это чревато последствиями. Штрафы там до 200 тысяч рублей. И, конечно, человеку неповадно вести себя так. А здесь они позволяют себе делать и говорить все, что угодно", – добавляет она.Имидж и не толькоУ проблемы несколько аспектов. Это и имидж, и безопасность туриста, и экономика."Многие уже видели ролики с контрольных закупок, поверьте мне, это всего лишь верхушка айсберга. Иногда такой бред несут, настолько искажается наша история, быт, издевки над нашими обычаями. Эти люди еще умудряются оскорблять и смеяться над многовековыми обычаями. Они говорят туристам: "Вы не успеете оглянуться, у вас кошелек украдут или же вообще вас самих украдут". У человека сразу складывается мнение, что сюда приезжать опасно, разве что только на экскурсию под присмотром и в сопровождении кого-нибудь. Они так и говорят, что в Абхазию можно приехать только на денек, быстро все посмотреть и уехать обратно. Представляете, каждый день 500-600 человек получают искаженную информацию", – рассказывает Форд Чичба.Нелегальные гиды зачастую не отвечают за безопасность своих клиентов. По словам заместителя министра туризма Астамура Барциц, в 2021 году было несколько историй, свидетельствующих об этом: в мае 2021 года в горах пропал один из участников туристической группы, которая отправилась в пеший поход. А во время другого такого похода по запрещенному горному маршруту – перевалу Химса, туристы получили травмы и сотрудникам МЧС пришлось их спасать.Экскурсовод Форд Чичба отмечает, что нелегалы не несут никакой ответственности и случись что, они спокойно покидают страну."У этих гидов нет никакой ответственности, у них нет офиса, страницу в Instagram они могут завести другую. Туристов водят по таким маршрутам, куда не каждый местный житель залезет. А случись что, они сбегают. А потом имидж Абхазии страдает. Во всех СМИ пишут: "вот в Абхазии не обеспечили безопасность туристов". Мы виноваты оказываемся, а все потому что вовремя не искоренили эти вещи", – считает Форд Чичба.По словам Барциц, любому туристическому направлению важна репутация безопасной страны, и если она не считается таковой, то поток туристов сокращается."И когда произойдет какое-то ЧП с непонятным гидом, то это все ляжет на репутацию нашей республики", – подчеркивает он.Еще один аспект проблемы – экономический. Нелегалы занимаются незаконной коммерческой деятельностью на территории Абхазии, при этом не платят никаких налогов.К тому же они отбирают хлеб у местных гидов, которые вынуждены проходить специальные курсы в Министерстве туризма и постоянно повышать квалификацию, чтобы получить лицензию и работать в этой сфере. По наблюдениям Форда Чичба, раньше экскурсионных автобусов в Абхазию было больше, а сейчас половина туристов "уходит налево".Линда Ампар признается, что лицензированным гидам просто напросто обидно, что нелегалы, которые не проходят специальные курсы подготовки, не повышают квалификацию, беспрепятственно работают на территории страны и более того наносят ей имиджевый и экономический урон."Нам, экскурсоводам Абхазии, очень обидно. Каждый из нас старается в течение этих 10-12 часов экскурсии влюбить туриста в Абхазию. Многих это цепляет. Для туристов экскурсия – разведка. Многие из них потом приезжают сюда отдыхать. Наши местные гиды проводят огромную идеологическую работу. Когда ты сам любишь, ты все так преподносишь, что турист тоже влюбляются. Но когда ты в этой стране чужой, не любишь эту страну, не хочешь понимать и принимать традиции, настраиваешь туриста, что он здесь может только покататься и только с тобой, то какое отношение у туриста к этой стране будет? Он вторично не приедет в эту страну”, – считает Ампар.Нужен жесткий подходВ Абхазии еще в 2021 году на уровне правительства обсуждалась проблема с нелегалами. Однако дело тогда так и не сдвинулось с мертвой точки. В Министерстве туризма отмечают, что выявлять факты незаконных экскурсий очень сложно, так как гиды позиционируют себя людьми, которые приехали с друзьями путешествовать по Абхазии.Экскурсоводы же отмечают, что при желании можно найти и нарушителей, и один из вариантов – контрольная закупка, к которой они прибегли во время личного расследования. Однако, они признают, что привлечь затем к ответственности нарушителя по имеющимся законам сложно.Для более эффективной борьбы с нелегалами экскурсоводы инициировали в Парламенте разработку законопроекта, в котором предусматривается ужесточение штрафов за незаконную экскурсионную деятельность – от 30 до 300 мрот для физлиц, до 500 мрот для юрлиц.Главным контролирующим органом этой сферы по закону остается Министерство туризма. Но, как отмечает заместитель министра туризма Астамур Барциц, без поддержки МВД и налоговой службы бороться с нарушителями будет сложно."Мы можем только мониторить и выявлять данные правонарушения, но мы не фискальный орган, привлекать к ответственности мы не можем", – объясняет он.Прописать признакиАстамур Барциц считает, что в законе “О туризме” необходимо прописать признаки экскурсии, по которым можно будет выявлять нелегалов. Это облегчит контрольным органам выявлять нарушителей."Пять основных признаков экскурсий: экскурсовод сопровождает группу, водит по определенному маршруту, на объекте он не просто показывает, а раскрывает тему. Например, если человек поднимается на озеро Рица с друзьями, то он (нелегальный гид - прим.) не будет ему рассказывать, что озеро Рица образовалось обвально-тектоническим путем, глубина его 95 метров, тогда уже идет раскрытие темы", – поясняет Барциц.Еще один способ борьбы с нелегалами, как считают участники этой отрасли, – туристическая полиция.Заместитель министра туризма отмечает, что если создать туристическую полицию в Абхазии, то это будет иметь положительный эффект без ущерба бюджету страны."В международной практике есть такое явление, как туристическая полиция. Она есть в Москве, в Петербурге, где тоже очень много туристов. Там пошли таким путем, чтобы не делать дополнительную нагрузку на МВД, создавать отдельный штат, в курортный период один полк или подразделение выводится как туристическая полиция, они проходят двухнедельные курсы и работают в курортный сезон. Абхазия могла бы пойти таким путем. Это нормальная практика, которая применяется в туристических странах", – добавляет он.Мы связались с одним из нелегальных гидов, осуществляющих экскурсии по абхазским туристическим маршрутам, однако на момент публикации ответы на вопросы так и не получили.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20210910/Turist-iz-Bashkortostana-pogib-na-Shakuranskom-vodopade-v-Abkhazii-1033181286.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/ekskursovody-respubliki-obsudili-kak-borotsya-s-nelegalami-v-svoey-otrasli-1037327844.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210414/Gabliya-o-nelegalnykh-ekskursiyakh-v-Abkhazii-ekskursovodom-dolzhen-byt-grazhdanin-strany-1032216844.html
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отдых в абхазии, экскурсии, гиды, туристы
О том, какую угрозу несут нелегальные экскурсоводы имиджу и экономике Абхазии, как профсоюз гидов республики пытается бороться с ними, какой законопроект пытаются инициировать для принятия в Парламенте, читайте в материале Sputnik.
В Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят специальные курсы подготовки в Министерстве туризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако уже несколько лет им составляют нездоровую конкуренцию нелегалы, которые "сочиняют" историю и зачастую рассказывают небылицы. Лжегиды, как их часто называют, попадаются, как среди местных жителей, так и среди иностранных граждан. Однако, если первые могут приукрасить или не совсем корректно изложить исторические факты, то вторые, бывает, оскорбляют Абхазию и ее жителей.
Так, в феврале 2022 года в абхазском сегменте соцсетей появилось несколько видео, сделанных во время экскурсий с нелегальными гидами. В них видно, как экскурсоводы искажают историю республики и оскорбительно отзываются о жителях страны. Ролики сняли лицензированные абхазские гиды, которые совершили несколько "контрольных закупок", чтобы обратить внимание широкой общественности, в частности властей, на проблему с нелегалами на туристическом рынке Абхазии.
"Контрольные закупки организовал наш профсоюз, на наши средства. Под видом туристов записались к нелегальным гидам на экскурсии и снимали на видео то, что они говорят. Мы провели три контрольные закупки, и они были шокирующими для нас. Если честно, мы не ожидали, что такое можно говорить о стране и о гражданах страны, в которой ты зарабатываешь и не платишь ни рубля никуда. Проводится антиабхазская политика с их стороны, у нас сложилось мнение, что у них один методист, который их инструктирует. Они все под копирку говорят одно – "абхазы дикари, они с детства спаивают детей вином, они спустились с гор и с ишаков пересели на мерседесы". Такие небылицы, которые непонятно откуда берутся и непонятно зачем. Есть выражение: "не плюй в колодец – пригодится воды напиться". А эти люди воруют воду из колодца, да еще и плюют в него. Это настолько возмутительно", – рассказывает одна из активисток, экскурсовод Линда Ампар.
По словам другого экскурсовода Форда Чичба, проблема с нелегалами не новая. Она возникла более десяти лет назад. Сначала явление не имело такого массового характера, как сегодня. И тем не менее уже тогда абхазские гиды забили тревогу и обратились в Министерство туризма, чтобы "искоренить проблему, пока сорняк не распустил корни". Однако, как отмечает Чичба, тогда в профильном ведомстве не сочли проблему серьезной.
Спустя годы на абхазском рынке число нелегалов возросло в разы. Абхазские экскурсоводы отмечают, что сталкиваются с нелегальными конкурентами ежедневно. По данным Форда Чичба, каждый день в республику заезжает не менее 100 минивэнов с туристами, которые едут на экскурсию с нелицензированным гидом. В Министерстве туризма же данных о количестве нарушителей нет.
По убеждению Линды Ампар, нелегалов в турсфере становится все больше и больше, потому что они "нашли такую зону, в которой законы не работают и можно делать все, что угодно". И это не только местные жители, но и приезжие.
"Если на территории России, в частности в Сочи, попробовать проводить экскурсию без аккредитации, то это чревато последствиями. Штрафы там до 200 тысяч рублей. И, конечно, человеку неповадно вести себя так. А здесь они позволяют себе делать и говорить все, что угодно", – добавляет она.
Имидж и не только
У проблемы несколько аспектов. Это и имидж, и безопасность туриста, и экономика.
"Многие уже видели ролики с контрольных закупок, поверьте мне, это всего лишь верхушка айсберга. Иногда такой бред несут, настолько искажается наша история, быт, издевки над нашими обычаями. Эти люди еще умудряются оскорблять и смеяться над многовековыми обычаями. Они говорят туристам: "Вы не успеете оглянуться, у вас кошелек украдут или же вообще вас самих украдут". У человека сразу складывается мнение, что сюда приезжать опасно, разве что только на экскурсию под присмотром и в сопровождении кого-нибудь. Они так и говорят, что в Абхазию можно приехать только на денек, быстро все посмотреть и уехать обратно. Представляете, каждый день 500-600 человек получают искаженную информацию", – рассказывает Форд Чичба.
Нелегальные гиды зачастую не отвечают за безопасность своих клиентов. По словам заместителя министра туризма Астамура Барциц, в 2021 году было несколько историй, свидетельствующих об этом: в мае 2021 года в горах пропал один из участников туристической группы, которая отправилась в пеший поход. А во время другого такого похода по запрещенному горному маршруту – перевалу Химса, туристы получили травмы и сотрудникам МЧС пришлось их спасать.
Экскурсовод Форд Чичба отмечает, что нелегалы не несут никакой ответственности и случись что, они спокойно покидают страну.
"У этих гидов нет никакой ответственности, у них нет офиса, страницу в Instagram они могут завести другую. Туристов водят по таким маршрутам, куда не каждый местный житель залезет. А случись что, они сбегают. А потом имидж Абхазии страдает. Во всех СМИ пишут: "вот в Абхазии не обеспечили безопасность туристов". Мы виноваты оказываемся, а все потому что вовремя не искоренили эти вещи", – считает Форд Чичба.
По словам Барциц, любому туристическому направлению важна репутация безопасной страны, и если она не считается таковой, то поток туристов сокращается.
"И когда произойдет какое-то ЧП с непонятным гидом, то это все ляжет на репутацию нашей республики", – подчеркивает он.
Еще один аспект проблемы – экономический. Нелегалы занимаются незаконной коммерческой деятельностью на территории Абхазии, при этом не платят никаких налогов.
К тому же они отбирают хлеб у местных гидов, которые вынуждены проходить специальные курсы в Министерстве туризма и постоянно повышать квалификацию, чтобы получить лицензию и работать в этой сфере. По наблюдениям Форда Чичба, раньше экскурсионных автобусов в Абхазию было больше, а сейчас половина туристов "уходит налево".
Линда Ампар признается, что лицензированным гидам просто напросто обидно, что нелегалы, которые не проходят специальные курсы подготовки, не повышают квалификацию, беспрепятственно работают на территории страны и более того наносят ей имиджевый и экономический урон.
"Нам, экскурсоводам Абхазии, очень обидно. Каждый из нас старается в течение этих 10-12 часов экскурсии влюбить туриста в Абхазию. Многих это цепляет. Для туристов экскурсия – разведка. Многие из них потом приезжают сюда отдыхать. Наши местные гиды проводят огромную идеологическую работу. Когда ты сам любишь, ты все так преподносишь, что турист тоже влюбляются. Но когда ты в этой стране чужой, не любишь эту страну, не хочешь понимать и принимать традиции, настраиваешь туриста, что он здесь может только покататься и только с тобой, то какое отношение у туриста к этой стране будет? Он вторично не приедет в эту страну”, – считает Ампар.
Нужен жесткий подход
В Абхазии еще в 2021 году на уровне правительства обсуждалась проблема с нелегалами. Однако дело тогда так и не сдвинулось с мертвой точки. В Министерстве туризма отмечают, что выявлять факты незаконных экскурсий очень сложно, так как гиды позиционируют себя людьми, которые приехали с друзьями путешествовать по Абхазии.
Экскурсоводы же отмечают, что при желании можно найти и нарушителей, и один из вариантов – контрольная закупка, к которой они прибегли во время личного расследования. Однако, они признают, что привлечь затем к ответственности нарушителя по имеющимся законам сложно.
Для более эффективной борьбы с нелегалами экскурсоводы инициировали в Парламенте разработку законопроекта, в котором предусматривается ужесточение штрафов за незаконную экскурсионную деятельность – от 30 до 300 мрот для физлиц, до 500 мрот для юрлиц.
"То есть это от 18 до 30 тысяч рублей при первоначальном выявлении нарушения. Эти штрафы касаются не только нелегальных иностранных гидов, но и местных, которые без аккредитации или с нарушением выполняют свою работу", – поясняет Ампар.
Главным контролирующим органом этой сферы по закону остается Министерство туризма. Но, как отмечает заместитель министра туризма Астамур Барциц, без поддержки МВД и налоговой службы бороться с нарушителями будет сложно.
"Мы можем только мониторить и выявлять данные правонарушения, но мы не фискальный орган, привлекать к ответственности мы не можем", – объясняет он.
Прописать признаки
Астамур Барциц считает, что в законе “О туризме” необходимо прописать признаки экскурсии, по которым можно будет выявлять нелегалов. Это облегчит контрольным органам выявлять нарушителей.
"Пять основных признаков экскурсий: экскурсовод сопровождает группу, водит по определенному маршруту, на объекте он не просто показывает, а раскрывает тему. Например, если человек поднимается на озеро Рица с друзьями, то он (нелегальный гид - прим.) не будет ему рассказывать, что озеро Рица образовалось обвально-тектоническим путем, глубина его 95 метров, тогда уже идет раскрытие темы", – поясняет Барциц.
Еще один способ борьбы с нелегалами, как считают участники этой отрасли, – туристическая полиция.
"Туристическая полиция нам необходима. Все нужно решать прямо на месте – ставить автомобиль на штрафстоянку, высаживать всех туристов. Все это практикуется в зарубежных странах, в той же России. И это работает, и люди боятся. Поверьте мне, эти нелегалы, 90 процентов из них по Сочи не работают, потому что они знают, что их там ждет суровое наказание", – рассказывает Линда Ампар.
Заместитель министра туризма отмечает, что если создать туристическую полицию в Абхазии, то это будет иметь положительный эффект без ущерба бюджету страны.
"В международной практике есть такое явление, как туристическая полиция. Она есть в Москве, в Петербурге, где тоже очень много туристов. Там пошли таким путем, чтобы не делать дополнительную нагрузку на МВД, создавать отдельный штат, в курортный период один полк или подразделение выводится как туристическая полиция, они проходят двухнедельные курсы и работают в курортный сезон. Абхазия могла бы пойти таким путем. Это нормальная практика, которая применяется в туристических странах", – добавляет он.
Мы связались с одним из нелегальных гидов, осуществляющих экскурсии по абхазским туристическим маршрутам, однако на момент публикации ответы на вопросы так и не получили.