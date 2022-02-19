Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/bolee-30-tysyach-chelovek-evakuirovali-iz-donbassa-za-noch-1037664616.html
Более 30 тысяч человек эвакуировали из Донбасса за ночь
Более 30 тысяч человек эвакуировали из Донбасса за ночь
Массовая эвакуация была объявлена в донбасских республиках в пятницу из-за угрозы вторжения Украины. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T08:45+0300
2022-02-19T08:46+0300
донбасс
новости
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/13/1037662797_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b040189b6556dfb9caf4df7003324e2.jpg
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Из самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуировано 6,6 тысячи человек, из которых почти 2,5 тысячи детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МЧС ДНР."По состоянию на 06.30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", - сообщило ведомство.Всего из ДНР планируют эвакуировать до 500 тысяч человек.В МЧС подчеркнули, что для эвакуированного населения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск развернуты пункты жизнеобеспечения. Там организовано горячее питание, людям оказывают психологическую и медицинскую помощь.Накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. На Донбассе заявили, что украинские силовики обстреливают их позиции, и Киев готовится к силовому решению конфликта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/sukhum-gotov-prinyat-zhiteley-donbassa-gde--navisla-ugroza-voyny-1037659177.html
донбасс
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/13/1037662797_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c81276299d724c8423fdeff7c76d8a7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
донбасс, новости, украина, россия, в мире

Более 30 тысяч человек эвакуировали из Донбасса за ночь

08:45 19.02.2022 (обновлено: 08:46 19.02.2022)
© Sputnik / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСитуация вблизи передовой в Луганской области
Ситуация вблизи передовой в Луганской области - Sputnik Абхазия, 1920, 19.02.2022
© Sputnik / Максим Захаров
/
Перейти в фотобанк
Подписаться наGoogle news
Массовая эвакуация была объявлена в донбасских республиках в пятницу из-за угрозы вторжения Украины.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Из самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуировано 6,6 тысячи человек, из которых почти 2,5 тысячи детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МЧС ДНР.
"По состоянию на 06.30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", - сообщило ведомство.
Всего из ДНР планируют эвакуировать до 500 тысяч человек.
Флаг - Sputnik Абхазия, 1920, 18.02.2022
В Абхазии
Сухум готов принять беженцев из Донбасса в связи с угрозой войны
Вчера, 20:26
В МЧС подчеркнули, что для эвакуированного населения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск развернуты пункты жизнеобеспечения. Там организовано горячее питание, людям оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Границу ЛНР на утро 19 февраля пересекли более 25 тысяч человек.
Накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. На Донбассе заявили, что украинские силовики обстреливают их позиции, и Киев готовится к силовому решению конфликта.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала