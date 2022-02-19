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Более 30 тысяч человек эвакуировали из Донбасса за ночь
Более 30 тысяч человек эвакуировали из Донбасса за ночь
Массовая эвакуация была объявлена в донбасских республиках в пятницу из-за угрозы вторжения Украины. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T08:45+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Из самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуировано 6,6 тысячи человек, из которых почти 2,5 тысячи детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МЧС ДНР."По состоянию на 06.30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", - сообщило ведомство.Всего из ДНР планируют эвакуировать до 500 тысяч человек.В МЧС подчеркнули, что для эвакуированного населения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск развернуты пункты жизнеобеспечения. Там организовано горячее питание, людям оказывают психологическую и медицинскую помощь.Накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. На Донбассе заявили, что украинские силовики обстреливают их позиции, и Киев готовится к силовому решению конфликта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/sukhum-gotov-prinyat-zhiteley-donbassa-gde--navisla-ugroza-voyny-1037659177.html
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Более 30 тысяч человек эвакуировали из Донбасса за ночь
08:45 19.02.2022 (обновлено: 08:46 19.02.2022) Подписаться на
Массовая эвакуация была объявлена в донбасских республиках в пятницу из-за угрозы вторжения Украины.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik.
Из самопровозглашенной Донецкой народной республики эвакуировано 6,6 тысячи человек, из которых почти 2,5 тысячи детей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление
МЧС ДНР.
"По состоянию на 06.30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", - сообщило ведомство.
Всего из ДНР планируют эвакуировать до 500 тысяч человек.
В МЧС подчеркнули, что для эвакуированного населения на пунктах пропуска Успенка, Мариновка, Ульяновское и Новоазовск развернуты пункты жизнеобеспечения. Там организовано горячее питание, людям оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Границу ЛНР на утро 19 февраля пересекли более 25 тысяч человек.
Накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. На Донбассе заявили, что украинские силовики обстреливают их позиции, и Киев готовится к силовому решению конфликта.