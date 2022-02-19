https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/bzhaniya-poruchil-privesti-tsentralnye-ulitsy-sukhuma-v-idealnoe-sostoyanie-1037662467.html
Бжания поручил привести центральные улицы Сухума в идеальное состояние
Бжания поручил привести центральные улицы Сухума в идеальное состояние
Ремонтные работы на трех улицах в центре Сухума - Абазинской, Джонуа и Гулиа – продолжаются больше года. 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T00:46+0300
2022-02-19T00:46+0300
2022-02-19T01:52+0300
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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания на расширенном заседании с руководством страны и районных глав высказал ряд критических замечаний из-за некачественной укладки асфальта на центральных улицах Сухума.Глава государства поручил оказать содействие в исправлении ситуации, чтобы работы были доведены до идеального состояния.Ремонтные работы на трех улицах Сухума – Абазинской, Джонуа и Гулиа – продолжаются больше года. По словам заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сухума Руслана Авидзба, новый асфальт стал разрушаться, поскольку это был временный слой. Ремонт на перекрестках улицы Лакоба с улицами Джонуа и Абазинской создавал сложности для проезда автомобилей, так как все было перерыто. Власти города обратились к подрядчику – ООО "Абхазрегионстрой" уложить черновой слой асфальта, и компания пошла навстречу – временно заасфальтировала перекрестки, чтобы было удобнее переезжать.Когда будут завершены работы по укладке асфальта на улицах, то приведут окончательно в порядок и перекрестки, а именно вырежут временный слой и уложат новый асфальт, заверил Авидзба.Ранее Управление капитального строительства Абхазии не приняло работы по укладке асфальта на улице Гулиа, подрядчик обязался заменить покрытие. Улица была подготовлена к укладке асфальта еще в конце 2021 года, но у "Абхазрегионстрой" возникли сложности с поставками битума. Асфальт уложили только на участке дороги от улицы Сахарова до Абазинской, и в новом покрытии появились дыры.Когда будет уложен асфальт на трех улицах Сухума пока неизвестно, сроки сдвинулись из-за карантина рабочих.Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/novyy-asfalt-ulozhat-na-odnoy-iz-ulits-sukhuma-1037438503.html
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Бжания поручил привести центральные улицы Сухума в идеальное состояние
00:46 19.02.2022 (обновлено: 01:52 19.02.2022) Подписаться на
Ремонтные работы на трех улицах в центре Сухума - Абазинской, Джонуа и Гулиа – продолжаются больше года.
СУХУМ, 19 фев - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания на расширенном заседании
с руководством страны и районных глав высказал ряд критических замечаний из-за некачественной укладки асфальта на центральных улицах Сухума.
Глава государства поручил оказать содействие в исправлении ситуации, чтобы работы были доведены до идеального состояния.
"Если подрядчик не исправит сложившуюся ситуацию в результате некачественной реализации работ по укладке дорожного полотна, то примите соответствующие меры. За каждой невыполненной или плохо реализованной работой стоят конкретные имена, о которых нам известно. Задачей номер один стоит доведение работ до идеального состояния в кратчайшие сроки. Потребуйте, чтобы подрядчики написали на ваше имя объяснительные на предмет того, какими причинами вызвано столь неприемлемое качество работ. Возьмите их на контроль", - поручил Бжания.
Ремонтные работы на трех улицах Сухума – Абазинской, Джонуа и Гулиа – продолжаются больше года.
По словам заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации Сухума Руслана Авидзба, новый асфальт стал разрушаться
, поскольку это был временный слой. Ремонт на перекрестках улицы Лакоба с улицами Джонуа и Абазинской создавал сложности для проезда автомобилей, так как все было перерыто. Власти города обратились к подрядчику – ООО "Абхазрегионстрой" уложить черновой слой асфальта, и компания пошла навстречу – временно заасфальтировала перекрестки, чтобы было удобнее переезжать.
Когда будут завершены работы по укладке асфальта на улицах, то приведут окончательно в порядок и перекрестки, а именно вырежут временный слой и уложат новый асфальт, заверил Авидзба.
Ранее Управление капитального строительства Абхазии не приняло работы по укладке асфальта на улице Гулиа, подрядчик обязался заменить покрытие. Улица была подготовлена к укладке асфальта еще в конце 2021 года, но у "Абхазрегионстрой" возникли сложности с поставками битума. Асфальт уложили только на участке дороги от улицы Сахарова до Абазинской, и в новом покрытии появились дыры.
Когда будет уложен асфальт на трех улицах Сухума пока неизвестно, сроки сдвинулись из-за карантина рабочих.
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.
Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.