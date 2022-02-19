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Чтобы не остались на улице: почему Парламент продлил статус репатриантам
Чтобы не остались на улице: почему Парламент продлил статус репатриантам
На заседании 17 февраля депутаты абхазского Парламента приняли постановление о даче разрешения Фонду репатриации на оплату съемного жилья соотечественникам... 19.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-19T14:40+0300
2022-02-19T14:40+0300
2022-02-19T15:12+0300
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СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководитель фонда репатриации Энвер Чамагуа в интервью Sputnik рассказал о том, почему Парламент Абхазии разрешил оплачивать жилье людям, утратившим статус репатрианта.По закону, представители абхазской диаспоры, приезжающие в Абхазию на постоянное место жительства, получают статус репатрианта сроком на пять лет. Репатрианты, вступившие в брак в этот период, получают определенную денежную помощь, материально содействие оказывается и при рождении ребенка в семье. Фонд репатриации помогает репатриантам в трудоустройстве, в вопросах здравоохранения, а также при погребении ушедших из жизни соотечественников. Кроме того, Фонд семьям оплачивает съемное жилье.Под решение о продлении статуса репатрианта попали 14 семей, проинформировал Чамагуа.Продление статуса репатрианта понадобилось в связи с тем, что возникла пауза в строительстве жилья для соотечественников в поселке Мачара Гулрыпшского района. Энвер Чамагуа надеется, что в течение отпущенного года удастся завершить строительство и расселить людей по домам."Были моменты, когда по определенным причинам замораживались строительные счета, поэтому те объекты, которые строились по заказу Госкомитета по репатриации, оставались замороженными до того момента, пока новая власть не дала добро на продолжение работ. После 2020 года, когда сформировался весь Кабинет министров и были определены новые нормы и правила ведения строительства, Кабмин дал одобрение на продолжение строительства", – объяснил руководитель Фонда репатриации.Энвер Чамагуа также отметил, что есть соотечественники, которые по приезде в республику сами приобретают жилье и просят помощи только при оформлении абхазского паспорта и в адаптации на исторической родине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210206/Kak-stat-repatriantom-i-ne-ostatsya-bez-kryshi-nad-golovoy-1031788819.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220122/badra-gunba-obsudil-voprosy-repatriatsii-s-delegatsiey-abkhazskoy-diaspory-iz-turtsii-1037245843.html
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репатриация, новости, общество
Чтобы не остались на улице: почему Парламент продлил статус репатриантам
14:40 19.02.2022 (обновлено: 15:12 19.02.2022) Подписаться на
На заседании 17 февраля депутаты абхазского Парламента приняли постановление о даче разрешения Фонду репатриации на оплату съемного жилья соотечественникам, утратившим статус репатрианта.
СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Руководитель фонда репатриации Энвер Чамагуа в интервью Sputnik рассказал о том, почему Парламент Абхазии разрешил оплачивать жилье людям, утратившим статус репатрианта.
По закону, представители абхазской диаспоры, приезжающие в Абхазию на постоянное место жительства, получают статус репатрианта сроком на пять лет. Репатрианты, вступившие в брак в этот период, получают определенную денежную помощь, материально содействие оказывается и при рождении ребенка в семье. Фонд репатриации помогает репатриантам в трудоустройстве, в вопросах здравоохранения, а также при погребении ушедших из жизни соотечественников. Кроме того, Фонд семьям оплачивает съемное жилье.
Под решение о продлении статуса репатрианта попали 14 семей, проинформировал Чамагуа.
"Эти люди утратили статус репатрианта еще в прошлом году, у нас было обращение в Кабинет министров, Администрацию президента. Было принято решение поддержать нас в этом вопросе и было передано в Парламент, чтобы законодательный орган нам официально разрешил продлить статус репатрианта на один год в виде исключения. Такое решение было принято для того, чтобы семьи не остались на улице", – пояснил он.
Продление статуса репатрианта понадобилось в связи с тем, что возникла пауза в строительстве жилья для соотечественников в поселке Мачара Гулрыпшского района. Энвер Чамагуа надеется, что в течение отпущенного года удастся завершить строительство и расселить людей по домам.
"Были моменты, когда по определенным причинам замораживались строительные счета, поэтому те объекты, которые строились по заказу Госкомитета по репатриации, оставались замороженными до того момента, пока новая власть не дала добро на продолжение работ. После 2020 года, когда сформировался весь Кабинет министров и были определены новые нормы и правила ведения строительства, Кабмин дал одобрение на продолжение строительства", – объяснил руководитель Фонда репатриации.
Энвер Чамагуа также отметил, что есть соотечественники, которые по приезде в республику сами приобретают жилье и просят помощи только при оформлении абхазского паспорта и в адаптации на исторической родине.