https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/dukh-afriki-chto-proiskhodit-v-aatsynskom-parke-prayd-i-kto-tam-zhivet-1037671347.html

Дух Африки: что происходит в аацынском парке "Прайд" и кто там живет

Дух Африки: что происходит в аацынском парке "Прайд" и кто там живет

Парк львов "Прайд" в селе Аацы Гудаутского района открыл свои двери для посетителей полгода назад. 19.02.2022, Sputnik Абхазия

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В аацынском парке львов "Прайд" содержатся десять взрослых зверей, три молодых особей от полутора до двух лет и шесть котят. Их вольеры расположены за высокими бетонными стенами в средневековом стиле на площади два с половиной гектара земли.За пределами этих стен еще на двух с половиной гектарах пасутся буйволы, ослы, козы, пони и верблюд Ромео, которого вместе с еще одной самкой верблюда по кличке Джульетта доставили в Абхазию из Владикавказа в мае. Прошлым летом Джульетту укусила змея и она погибла. Учредители парка планируют привезти другую "подругу" для Ромео.Официальное открытие "Прайда" состоялось в начале августа 2021 года. Во время летнего курортного сезона парк посещает немало гостей в сравнении с зимним периодом, но это не влияет на рацион и условия хищников. Владельцы объекта – бизнесмены и зоозащитники из России покрывают все расходы.Парк построен таким образом, что посетители могут любоваться заморскими животными с высоты бетонных коридоров и, тем самым, находиться на безопасном от них расстоянии.Подробнее об этом читайте здесь:

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Дух Африки: что происходит в аацынском парке "Прайд" и кто там живет Дух Африки: что происходит в аацынском парке "Прайд" и кто там живет 2022-02-19T19:15+0300 true PT0M57S

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, животные, львы, хищник, видео